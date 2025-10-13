فراخوان ارسال آثار به هفتمین جشنواره ملی بورس و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، هفتمین جشنواره ملی بورس و رسانه با رویکردی جدید مبتنی بر تغییرات مستمر فضای رسانه‌ای برگزار می‌شود.

هفتمین جشنواره ملی بورس و رسانه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که امکان حضور تولیدکنندگان محتوا در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی نیز در این جشنواره فراهم شده است.

شورای سیاستگذاری هفتمین جشنواره ملی بورس و رسانه با لحاظ تغییرات مستمر در حوزه تولید محتوا، گسترش ظرفیت‌های رسانه‌ای و مشارکت بسیاری از مردم در تولید محتواهای متناسب با حوزه بازار سرمایه، تغییرات ساختاری را در محورهای این جشنواره ایجاد کرده است.

بر این اساس، جشنواره امسال در هفت محور اصلی برگزار خواهد شد. اعطای جایزه به «روزنامه‌نگاری تحقیقی» در حوزه بازار سرمایه، نخستین محور این جشنواره است. در این بخش خبرنگاران رسانه‌های مختلف می‌توانند آثاری که به صورت عمیق و اکتشافی به ریشه مسائل، تخلفات یا نارسایی‌های موجود در بازار سرمایه پرداخته شده است را به جشنواره ارسال کنند. «جریان‌سازی رسانه‌ای» محور دوم جشنواره امسال است و جایزه این بخش به رسانه‌ای داده می‌شود که در قالب کمپینی رسانه‌ای، سوژه اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه را به صورت هدفمند، پیوسته و با تأثیرگذاری اجتماعی دنبال کرده باشند.

محور سوم هفتمین جشنواره ملی بورس و رسانه، «نقد تخصصی» است و جایزه این بخش به آثاری تعلق می‌گیرد که به نقد فنی، دقیق و منصفانه از عملکرد نهادها، سیاست‌گذاری‌های بورسی، روندهای اجتماعی مرتبط با بازار سرمایه و… پرداخته باشند.

«محتوای مینیمال و خلاق» بخش دیگری است که همه تولیدکنندگان محتوا در حوزه بازار سرمایه می‌توانند در این بخش مشارکت کرده و آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. کوتاه بودن محتوا و برخورداری از خلاقیت و قابلیت وایرال‌شدن و اثرگذاری سریع، از ویژگی‌های محتواهای قابل پذیرش در این بخش است.

پنجمین محور جشنواره امسال، «فرهنگ‌سازی و آموزش سواد مالی» است که در این بخش نیز افرادی که دارای تولید محتواهایی در حوزه نهادینه‌سازی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای درست اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستند یا آثاری با هدف افزایش سواد مالی در جامعه تولید کرده‌اند، امکان ارسال اثر خواهند داشت.

«روایت تجربی و داستان‌محور» محور دیگری است که به آثار تولیدی که در آن‌ها مفاهیم بورسی از طریق تجربه‌های شخصی، خاطرات یا داستان‌های واقعی روایت می‌شوند، اختصاص دارد.

«محتواهای متناسب با شعار سال» که به محتواهای مربوط به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» اختصاص دارد، محور هفتم این جشنواره را تشکیل می‌دهد.

خبرنگاران، رسانه‌ها و عمومی تولیدکنندگان محتوا در بستر انواع رسانه‌ها، می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق سایت festpress.seo.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

آثاری که از از اول مرداد ۱۴۰۳ تا اول آبان ۱۴۰۴ تولید و منتشر شده باشند، در این دوره از جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

اطلاعات بیشتر در خصوص محتواهای قابل پذیرش در این دوره از جشنواره، در سایت جشنواره موجود است.