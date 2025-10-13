ایمنی بازار گل شهید محلاتی نیازمند تعیین تکلیف مالکیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در منطقه ۱۴ تهران با آن مواجه شدیم اسامی شهدایی بود که معبری به نام آن‌ها نامگذاری نشده بود، اظهار کرد: ۱۴۰ خانواده شهید در منطقه داشتیم که نام آن‌ها روی معبری گذاشته نشده بود اما امروز نام ۱۰۸ شهید به شورای شهر ارائه شده و ۶۰ معبر به تایید اعضای کمیسیون رسیده و بقیه آن‌ها در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران است.

وی با اشاره به وضعیت آسفالت ریزی منطقه ۱۴ تهران توضیح داد: ۱۳۳ هزار تن آسفالت ریزی در یک سال و نیم اخیر در بیش از ۵۵۰ معبر در منطقه انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۴ تهران در ادامه به وضعیت فضای سبز منطقه اشاره کرد و افزود: این منطقه به دلیل بافت دوگانه‌ای که دارد با ضعف فضای سبز مواجه است؛ هر چند ۹۹ پارک و بوستان در منطقه وجود دارد اما تمرکز آن در بخش جنوبی و شرقی است. در خیابان کرمان کار بوستانی در دست پیگیری است که تا انتهای سال به بهره‌برداری می‌رسد.

شهرابی درباره آخرین وضعیت پروژه شهید شوشتری نیز بیان کرد: این پروژه فرامنطقه‌ای است و مدیریت کار در دست منطقه نیست اما ما در بخش رفع معارضین بیشترین همکاری را داشتیم؛ تعاملی بین سازمان مهندسی شهر تهران، منطقه ۱۴، منطقه ۱۵ و معاونت عمرانی شهرداری وجود دارد. به دلیل عبور مسیر از مجموعه تختی، قرار شد ابتدا قسمتی از مجموعه که درگیر پروژه می‌شود در جای دیگر ساخته شود تا تعطیلی در مجموعه رخ ندهد.

وی با اشاره به نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۴ با بیان این مطلب که ۲۱ درصد این منطقه را که بیش از ۳۰۰ هکتار می‌شود، بافت فرسوده تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: از طریق ارائه تسهیلات و تشویق برنامه‌ای داریم و به مالکان این طرح ارائه می‌شود تا تحولی در کلونی‌های بافت فرسوده رخ دهد. در ۶ ماه امسال باید صدور پروانه نوسازی ۲۲۴ پلاک را انجام می‌دادیم. تاکنون صدور پروانه نوسازی ۱۷۳ پلاک را صادر کردیم و در رتبه سوم در بین مناطق هستیم؛ با این حال نیازمند همکاری بیشتر شهروندان هستیم.

شهردار منطقه ۱۴ تهران در خصوص ساماندهی دستفروشان گفت: طرحی را با مجموعه شرکت ساماندهی مشاغل روی ۴ محور منطقه دنبال خواهیم کرد.

شهرابی درباره وضعیت ایمنی بازار گل شهید محلاتی گفت: این بازار گل عقبه‌ای دارد که این مساله به مشکلات مجموعه اضافه کرده است؛ مالکیت این محدوده متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. اگر قرار باشد مشکلات حل شود باید تملک به هیأت مدیره بازار گل واگذار و سپس از سوی شهرداری تخریب و نوسازی شود. کار نیاز به پیگیری جدی تر دارد اما راه حل این است که هیأت مدیره بازار گل این محدوده را تملک کنند. با این حال مساله ایمنی بسیار مهم است و از نظر موضوعات اولیه مثل اعلام و اطفای حریق همکاری خوبی داشتیم.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در منطقه خاطرنشان کرد: خوشبختانه منطقه خیلی مشکل آسیب‌های اجتماعی و متکدیان چهارراه ندارد؛ ما چند مرکز مهارت آموزی و مرکز کودکان کار داریم. تعداد کودکان کار ما نسبت به گذشته کمتر است و متکدیان نسبت به گذشته کمتر شده‌اند.

شهردار منطقه ۱۴ تهران درباره آخرین وضعیت پروژه تقاطع خاوران و بزرگراه امام علی (ع) تصریح کرد: بیش از ۱۰ سال این پروژه نیمه تمام مانده است؛ یک مشکل فنی در بخش باقی مانده وجود دارد اما از سوی شورای شهر و معاونت شهرسازی تلاش شده که این کار به اتمام برسد.

شهرابی درباره بهسازی دروازه دولاب و آثار تاریخی منطقه عنوان کرد: در حال کار روی مساله احیای حمام دولاب هستیم؛ باید بودجه مصوبی برای آن بگیریم. برای بهسازی بقعه چهل تن دولاب نیاز به همکاری بیشتری داریم و کار باقی مانده است‌. برای محل اجرای المان‌های دروازه دولاب به مشکل خوردیم؛ نیاز به تملک خیلی سنگینی وجود دارد که این باعث عقب‌نشینی ما شده است.

وی در پایان درباره وضعیت ایمنی مجموعه ورزشی تختی گفت: بازدیدهایی از نظر بحث ایمنی در بازه‌های زمانی مختلف صورت می‌گیرد اما مرتفع کردن آن به عهده سازمان مدیریت بحران است