زیاد النخاله: آزادی اسرا دستاورد مقاومت و وحدت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: آنچه امروز از آزادی تعداد زیادی از اسرای مقاومت و مردم فلسطین محقق شد، جز با مجاهدتهای مردان مقاومت و دلاوری رزمندگان در میدان و همچنین وحدت ملت فلسطین در حمایت از مقاومتشان، امکانپذیر نبود.
وی افزود: «بله! ما امیدوار بودیم که نتایج بهتری حاصل شود، اما ملت ما از درک موازنه قوا و عوامل متعددی که به ویژه مردم ما را در غزه احاطه کرده بود، دور نیست.
او به شرایط پیچیده و محدودیتهای موجود در نوار غزه اشاره کرد که بر نتایج نهایی تأثیرگذار بوده است.
دبیرکل جهاد اسلامی تأکید کرد: پرچمهای مقاومت همچنان برافراشته باقی می ماند، مقاومت در میدان پابرجاست و ملت ما سربلند، باکرامت و پایبند به مقاومت خود خواهد ماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله، هدف آزادی بقیه اسرای دلاورمان هرگز از اولویتهای مقاومت خارج نخواهد شد.
نظر شما