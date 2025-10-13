استقبال باشکوه از اسیران فلسطینی در خان یونس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اتوبوس‌های حامل اسرای فلسطینی آزادشده در چارچوب توافق مبادله اسرا موسوم به «طوفان الاحرار ۳»، به خانیونس در جنوب نوار غزه رسیدند.

منابع فلسطینی فیلمی از لحظه ورود ۳۸ اتوبوس حامل اسرای فلسطینی به خان یونس منتشر کردند.

منابع فلسطینی از استقبال باشکوه از اسیران آزاد شده در خان یونس در جنوب غزه خبر دادند.

از سوی دیگر اداره کل زندان‌های رژیم صهیونیستی بعد از ورود اسرای فلسطینی آزاد شده به بیمارستان ناصر در خانیونس، اعلام کرد که فرایند تحویل و آزادی ۱۹۸۶ اسیر فلسطینی به پایان رسید.