رایزنی زیاد النخاله با رئیس اطلاعات مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه ای از دیدار هیئتی از این جنبش با رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار و درباره ورود سریع کمک ها به غزه تاکید کرده است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اعلام کرد هیئت آن متشکل از زیاد النخاله، دبیرکل و محمد الهندی، معاون وی، با حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات مصر، در قاهره دیدار و گفتگو کردند.

در بیانیه این جنبش آمده است که در این دیدار، آخرین تحولات میدانی در نوار غزه، به ویژه ضرورت تسریع در ورود کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز این منطقه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از سوی دیگر، زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، بر پایبندی این جنبش به آتش‌بس و لزوم وادار کردن دشمن به توقف نقض توافق و رعایت کامل مفاد آتش‌بس، همچنین تضمین ورود کمک‌ها به غزه، تأکید کرد.