۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

حرکت صلیب سرخ به محل تحویل اجساد اسرای اسرائیلی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروهای صلیب سرخ جهانی به منظور تحویل اجساد اسرای کشته شده اسرائیلی، به منطقه‌ای در جنوب نوار غزه حرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروهای صلیب سرخ جهانی به منظور تحویل اجساد اسرای کشته شده اسرائیلی، به منطقه‌ای در جنوب نوار غزه حرکت کرده‌اند و قرار است تابوت تعدادی از اسرای کشته شده را تحویل بگیرند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز این خبر را تأیید کرد و از وجود تابوت‌های اضافی خبر دادند.

از سوی دیگر یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: تحویل جسد چهار اسیر خلاف توافق انجام شده است و هر گونه تعلل و تاخیری در تحویل اجساد به مثابه نقض توافق است و ما اقدامی مشابه انجام خواهیم داد.

