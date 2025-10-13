ضربه قاطع به قاچاقچیان پرندگان شکاری در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرپور شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل محیط زیست سمنان اظهار داشت: طرح مقابله با زندهگیری و قاچاق پرندگان شکاری در دامغان با هدف حفاظت از گونههای ارزشمند و تنوع زیستی، با بسیج نیروهای محیط زیست، انتظامی و قضائی و همراهی جوامع محلی کلید خورد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان، در برخورد قاطع با متخلفان تأکید و تصریح کرد: مقابله با این پدیده مخرب، نیازمند عزمی جدی و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضائی است.
وی زندهگیری این پرندگان را یکی از مهمترین تهدیدات برای زیستبوم منطقه خواند و از راهاندازی گشتهای نظارتی شبانهروزی توسط یگان حفاظت محیط زیست خبر داد. این گشتها با مأموریت شناسایی و برخورد با متخلفان زندهگیری و پدیده کوخهنشینی در مناطق دشتی و بیابانی فعال شدهاند.
آذرپور با اشاره به نقش کلیدی مردم، خواستار استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی، دهیاریها و شهروندان برای شناسایی و گزارش تخلفات شد.
وی گسترش فعالیتهای آموزشی و فرهنگسازی در جوامع محلی را ضروری دانست تا آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ این گونهها و پیامدهای ناگوار قاچاق آنان افزایش یابد.
وی از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا تردد افراد مشکوک و غیر بومی، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست به صورت شبانهروزی اطلاع دهند.
آذرپور با تأکید بر عزم جدی این اداره برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح و مشارکت همگانی، از انقراض نسل این گونههای ارزشمند جلوگیری شود.
