تندیس بهترین دستگاه اجرایی در محور استانداردسازی به رگولاتوری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین بزرگداشت روز جهانی استاندارد که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، جمعی از مدیران ارشد کشور و نمایندگان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
در این مراسم رئیسجمهور با اهدای تندیس جشنواره به حمید فتاحی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه اجرایی برتر در محور استانداردسازی (سطح ملی) تقدیر کرد.
بر اساس این گزارش، ۲۷۰ فقره از استانداردهای تدوین شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزههای ارتباطی، رادیویی، پستی و فناوری اطلاعات، از سازمان ملی استاندارد، کد ملی استاندارد دریافت کردهاند.
همچنین این سازمان در تدوین ۵ هزار و ۵۰۰ استاندارد در حوزههای مختلف ICT با سازمان ملی استاندارد همکاری و مشارکت داشته است.
بر اساس ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط بر عهده این سازمان است.
نظر شما