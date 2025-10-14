  1. استانها
  2. قم
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

تله‌های صید هوبره در دشت مسیله قم تخریب شدند

قم- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در جریان گشت و پایش محیط بانان، تعدادی تله صید هوبره در دشت مسیله تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عابدی مقدم اظهارکرد: با توجه به حضور پرنده کمیاب و ارزشمند «هوبره» در فصل پاییز در دشت مسیله قم، گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست استان با هدف ارتقا سطح حفاظتی و امنیتی در این منطقه، به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه «هوبره» از جمله حیوانات در معرض خطر انقراض بوده و صید و شکار این پرنده ممنوع و دارای مجازات سنگینی است، افزود: این اداره کل با هرگونه تخلف زیست محیطی در زیستگاه‌های ارزشمند استان که میزبان پرندگان مهاجر آبزی و خشکی زی هستند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم از تخریب تعدادی تله صید هوبره در دشت مسیله در جریان گشت و پایش اخیر خبر داد و گفت: هم استانی‌های عزیز به ویژه جوامع بومی و محلی، می‌توانند گزارش‌های خود از هرگونه تخلف شکار و صید جانوران وحشی را با شماره تلفن ۱۵۴۰ و ۰۹۱۰۷۲۲۷۵۴۱ (ایتا) به صورت شبانه روز در میان بگذارند.

