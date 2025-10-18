اختصاص بودجه جدید برای نجات یوزپلنگ آسیایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست خراسان جنوبی، در جلسه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اختصاص بودجه به خراسان جنوبی برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در دستور کار قرار گرفت.

علی خانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در این خصوص بیان کرد: در پی برگزاری جلسه‌ای تخصصی در معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور استان‌های دارای زیستگاه یوزپلنگ، پروژه حفاظت و پایش یوزپلنگ آسیایی در استان خراسان جنوبی با اختصاص اعتبار، وارد مرحله‌ای تازه شد.

وی افزود: سال گذشته، حدود یک میلیارد تومان اعتبار برای زیستگاه‌های یوز در خراسان جنوبی تخصیص یافت و سال جاری نیز با پیگیری‌های انجام شده، اعتباری در این حوزه به استان اختصاص داده خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: سال گذشته یک دستگاه خودرو نیز به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان برای پایش منطقه به استان خراسان جنوبی اختصاص داده شد و امسال نیز قرار است یک دستگاه خودرو اختصاص یابد.

خانی با اشاره به مشاهده دو فرد یوز طی یک ماه گذشته در خراسان جنوبی و مشاهده‌ی ردپاهای مکرر، این اتفاق را نشانه‌ای از پویایی جمعیت یوز در منطقه دانست.

وی همچنین مشارکت مردم، تقویت منابع انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت قرق بان‌ها را در راستای پایش یوزپلنگ در منطقه از جمله برنامه‌های کلیدی در اجرای طرح پایش یوزپلنگ در استان عنوان کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: با افزایش بودجه، تجهیزات و امکانات، و مشاهده یوز در منطقه، امیدها برای حفظ این گونه در معرض خطر بیش از پیش قوت گرفته است.