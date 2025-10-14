  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

گسترش پوشش بیمه‌ای در گلستان؛ ۱۹ هزار مادر روستایی رایگان بیمه شدند

گسترش پوشش بیمه‌ای در گلستان؛ ۱۹ هزار مادر روستایی رایگان بیمه شدند

گرگان-مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان گفت: این صندوق تاکنون ۱۰۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و ۱۹ هزار مادر روستایی را رایگان بیمه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدیمی صبح سه شنبه با اشاره به اهداف تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر، اظهار کرد: این صندوق در سال ۱۳۸۴ زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و فلسفه وجودی آن تحقق عدالت بیمه‌ای برای جامعه هدف شامل کشاورزان، روستاییان، عشایر، کارگران فصلی، صنعتگران حوزه صنایع‌دستی، و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت است.

وی افزود: مزایای عضویت در این صندوق شامل مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی و امکان انتقال سوابق بیمه‌ای بین این صندوق و سایر صندوق‌ها مانند سازمان تأمین اجتماعی است. طبق قانون، ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و بیمه‌شدگان بدون نیاز به کارفرما می‌توانند به صورت مستقل بیمه شوند.

قدیمی با اشاره به برنامه‌های حمایتی گفت: به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستمری‌بگیران بدون نیاز به ضامن آغاز شده است. اقساط این تسهیلات از محل مستمری بازپرداخت می‌شود و اولویت با افرادی است که تاکنون وامی دریافت نکرده یا بدهی خود را تسویه کرده باشند.

وی با اشاره به پوشش بیمه‌ای در استان گلستان گفت: جامعه هدف این صندوق حدود ۳۶۰ هزار نفر است و تاکنون ۱۰۵ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند. طی دو سال گذشته حدود ۵ تا ۶ درصد به اعضای صندوق افزوده شده است. همچنین ۶ هزار و ۲۵۰ نفر مستمری‌بگیر فعال هستند.

قدیمی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز اظهارکرد: بر اساس ماده ۲۱ این قانون، تاکنون ۱۹ هزار مادر غیرشاغل ساکن مناطق روستایی و عشایری به صورت رایگان بیمه شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۵ کارگزاری در نقاط مختلف استان افزود: کارگزاران این صندوق از دل جامعه هدف انتخاب شده‌اند و خدمات بیمه‌ای را در نزدیک‌ترین نقاط روستایی ارائه می‌دهند تا هیچ فرد واجد شرایطی از پوشش بیمه‌ای جا نماند.

کد خبر 6621727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها