به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدیمی صبح سه شنبه با اشاره به اهداف تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر، اظهار کرد: این صندوق در سال ۱۳۸۴ زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و فلسفه وجودی آن تحقق عدالت بیمهای برای جامعه هدف شامل کشاورزان، روستاییان، عشایر، کارگران فصلی، صنعتگران حوزه صنایعدستی، و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت است.
وی افزود: مزایای عضویت در این صندوق شامل مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی و امکان انتقال سوابق بیمهای بین این صندوق و سایر صندوقها مانند سازمان تأمین اجتماعی است. طبق قانون، ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت میشود و بیمهشدگان بدون نیاز به کارفرما میتوانند به صورت مستقل بیمه شوند.
قدیمی با اشاره به برنامههای حمایتی گفت: به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به مستمریبگیران بدون نیاز به ضامن آغاز شده است. اقساط این تسهیلات از محل مستمری بازپرداخت میشود و اولویت با افرادی است که تاکنون وامی دریافت نکرده یا بدهی خود را تسویه کرده باشند.
وی با اشاره به پوشش بیمهای در استان گلستان گفت: جامعه هدف این صندوق حدود ۳۶۰ هزار نفر است و تاکنون ۱۰۵ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتهاند. طی دو سال گذشته حدود ۵ تا ۶ درصد به اعضای صندوق افزوده شده است. همچنین ۶ هزار و ۲۵۰ نفر مستمریبگیر فعال هستند.
قدیمی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز اظهارکرد: بر اساس ماده ۲۱ این قانون، تاکنون ۱۹ هزار مادر غیرشاغل ساکن مناطق روستایی و عشایری به صورت رایگان بیمه شدهاند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۵ کارگزاری در نقاط مختلف استان افزود: کارگزاران این صندوق از دل جامعه هدف انتخاب شدهاند و خدمات بیمهای را در نزدیکترین نقاط روستایی ارائه میدهند تا هیچ فرد واجد شرایطی از پوشش بیمهای جا نماند.
