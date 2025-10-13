امامی یگانه: شورای پیشرفت در ۲۲۰ محله استان اردبیل تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست استانداران سراسر کشور که با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان، وزیر کشور و جمعی از مسؤولان برگزار شد، اظهار کرد: استان اردبیل یکی از استان‌های مسافرپذیر دوران جنگ ۱۲ روزه بود که با فعال‌سازی گشت‌های مراقبتی در کنار عوامل انتظامی و بسیج محلات، به‌عنوان استان امن شناخته شد.

وی افزود: روزهای چهارشنبه به‌عنوان «پویش با مردم و محله» نام‌گذاری شده است و تلاش کرده‌ایم ملاقات‌های مردمی را خارج از دستگاه‌های اجرایی نیز در محلات شهرها و روستاها با حضور مدیران، فرمانداران و بخشداران برگزار کنیم.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با بیان اینکه مهارت‌آموزی، آموزش و جلب حمایت‌های مردمی از برنامه‌های مهم در محلات استان است، ادامه داد: در بدو راه‌اندازی، حضور دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت‌رسان از قبیل آموزش و پرورش برای افزایش مهارت آموزشی، دوره‌های کمک‌آموزشی و هدایت تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است.

امامی یگانه تصریح کرد: در راستای تأمین نیازهای اولیه ورزشی در محلات با هماهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان و مشارکت خیران و اهالی، اقدامات مناسبی از جمله احداث چمن مصنوعی و… در یک سال گذشته انجام شده است.

وی توجه به حوزه درمان و بهداشت را از اولویت‌های دولت محلی در شورای پیشرفت محلات برشمرد و گفت: تأمین اقلام امدادی، برگزاری دوره مهارت‌های زندگی فردی و اجتماعی، همچنین ارائه مشاوره‌های تخصصی با مشارکت بهزیستی و هلال احمر در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

استاندار اردبیل در حوزه نشاط اجتماعی بیان کرد: شرکت در مناسبت‌های ملی و محلی، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌منظور کمک به نیازمندان، آزادسازی زندانیان غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله برنامه‌های مورد توجه این شورا بوده است.

امامی یگانه افزود: توسعه زیرساخت‌ها و عمران شهری و روستایی با مشارکت ارگان‌های خدمت‌رسان و حضور چندین‌مرحله‌ای در شهرستان‌ها برای راه‌اندازی شورای پیشرفت محله و برگزاری جلسات با ائمه جماعت و مردم در مساجد از جمله موضوعاتی بوده که پیگیری شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های عمران روستایی در قالب طرح هادی و طرح‌های هدف گردشگری با تأمین اعتبار لازم در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اردبیل راه‌اندازی مشاوره و کمک به حل اختلاف در محلات را از جمله اهداف شورای پیشرفت برشمرد و بیان کرد: تشکیل و راه‌اندازی تعاونی‌های کسب‌وکارهای خرد و متوسط با مشارکت واحدهای اقتصادی به‌صورت تولیدی در ۲۴ مسجد محلات و روستاها انجام شده و نمونه بارز آن تولید پوشاک در نیر و سایر مناطق است.

امامی یگانه با بیان اینکه از دیگر اقدامات شاخص شورای پیشرفت محلات، بازسازی و مردمی‌سازی ۴۰ مدرسه محلات در قالب نهضت ساخت مدرسه است که در این دولت به بهره‌برداری رسیده است اظهار کرد: علاوه بر این، تجهیز و هوشمندسازی مدارس، بازسازی مدارس قدیمی و مشارکت اهالی و خیران در بازگشایی مدارس و تأمین اقلام درسی مناطق کم‌برخوردار از جمله مواردی است که به‌جد پیگیری می‌شود.

وی ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست را ضروری دانست و بیان کرد: پاک‌سازی محورهای مواصلاتی و مناطق گردشگری با حضور گروه‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد مدنظر قرار گرفته و این موضوع همچنان تداوم دارد.