به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورمفیدی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تأمین اجتماعی استان گلستان با تأملی ژرف بر تحولات پیچیده جوامع انسانی، اهمیت ارتقای فرهنگ بیمه در جامعه را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به رشد سریع جمعیت، تنوع و پیچیدگی مشاغل و افزایش ریسک‌های ناشی از زندگی شهری، افزود: با گسترش زندگی شهری و افزایش مخاطرات اجتماعی و اقتصادی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از سرمایه‌های انسانی و مالی به امری ضروری تبدیل شده است. قوانین بیمه‌ای با هدف کاهش نگرانی‌ها و جبران خسارات، به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای مردم پایه‌گذاری شده‌اند.

امام جمعه گرگان در ادامه، بر اهمیت فرهنگ‌سازی عمیق در این زمینه تأکید کرد و گفت: آگاه‌سازی جامعه نسبت به آثار و مزایای بیمه یک وظیفه اجتماعی است، اما فراتر از اطلاع‌رسانی، باید اعتماد عمومی به نهادهای بیمه‌گر ایجاد شود. بدون این اعتماد، استقبال مردم از خدمات بیمه‌ای تحقق نخواهد یافت.

وی نقش مسئولان را در تبیین صحیح خدمات بیمه‌ای و برقراری ارتباط مؤثر با مردم بسیار کلیدی دانست و از دستگاه‌های متولی خواست با تلاش مستمر، فرهنگ بیمه را در استان و کشور توسعه دهند.