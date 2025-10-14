به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، این برنامه توانسته است سطح اکسیژن در آب را سه برابر افزایش دهد و آلودگی جلبکی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. مسئولان شهری این دستاورد را نمادی از همکاری، نوآوری و تعهد به حفاظت از محیط‌زیست دانستند.

شهر لیک‌السینور (Lake Elsinore) در ایالت کالیفرنیا، به پاس اجرای موفق برنامه مدیریت دریاچه، موفق به دریافت جایزه معتبر «هلن پاتنام» در بخش برنامه‌ریزی و کیفیت محیط‌زیست شد. مقامات شهری با اعلام این خبر، از این دستاورد به‌عنوان نشانه‌ای از تعهد جمعی برای حفظ پایداری زیست‌محیطی و کیفیت زندگی شهروندان یاد کردند.

این جایزه از سوی «اتحادیه شهرهای کالیفرنیا» (League of California Cities) در کنفرانس سالانه این نهاد در شهر لانگ‌بیچ به نمایندگان لیک‌السینور اهدا شد. طرح جامع مدیریت دریاچه که بر اساس اصول علمی و فناوری‌های نوین طراحی و اجرا شده، محور اصلی موفقیت این شهر در رقابت امسال بود.

جایزه «هلن پاتنام» هر سال به شهرهایی تعلق می‌گیرد که با اتخاذ سیاست‌های نوآورانه و مدیریتی کارآمد، نقش مؤثری در بهبود زندگی ساکنان ایفا کرده و رویکردی آینده‌نگر در توسعه پایدار شهری داشته باشند.

استیو مأنوس، عضو شورای شهر لیک‌السینور، در مراسم دریافت جایزه گفت: «این افتخار، تأییدی است بر تلاش‌های مداوم ما برای احیای دریاچه و حفاظت از آن برای نسل‌های آینده.»

وی به همراه جیسون سیمپسون، مدیر شهر، آدام گوفاروتی، معاون بخش عملیات دریاچه و جامعه، بیلی مک‌لین، تحلیل‌گر مدیریت، و کندیس آلوارز، منشی شهر، این جایزه را دریافت کرد.

در سال‌های اخیر، دریاچه لیک‌السینور با چالش‌هایی چون رشد بیش از اندازه جلبک‌های مضر، آلودگی ناشی از مواد مغذی و کاهش سطح اکسیژن در آب روبه‌رو بوده است. در پاسخ به این بحران‌ها، مدیریت شهر برنامه‌ای جامع و علمی تحت عنوان «طرح مدیریت دریاچه» (Lake Management Plan) را آغاز کرد. این طرح با هدف ارتقای کیفیت آب و احیای سلامت زیست‌بوم دریاچه تدوین شد و به‌سرعت وارد مرحله اجرا گردید.

در چارچوب این برنامه، از فناوری پیشرفته نانوحباب‌ها برای افزایش اکسیژن محلول در آب استفاده شد. همچنین با اجرای اقدامات کاهش فسفر، رشد جلبک‌ها مهار گردید و سامانه‌های پایش ماهواره‌ای برای رصد سطح باکتری‌های سیانوباکتری به‌کار گرفته شد.

به گفته مسئولان، نتایج این طرح بسیار چشمگیر بوده است؛ سطح اکسیژن در لایه‌های عمیق دریاچه تا سه برابر افزایش یافته، کیفیت رسوبات کف دریاچه بهبود یافته و سطح آلودگی ناشی از باکتری‌های سیانوباکتری به حدی کاهش یافته که در بسیاری از نقاط غیرقابل‌تشخیص است.

جیسون سیمپسون، مدیر شهر، در واکنش به این موفقیت گفت: «دریافت جایزه هلن پاتنام، افتخاری بزرگ و نشانه‌ای از همت، همدلی و آینده‌نگری کارکنان و شرکای اجتماعی ماست. این دستاورد ما را ترغیب می‌کند که همچنان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوآورانه، از دریاچه لیک‌السینور حفاظت کنیم تا این منطقه زیبا به‌عنوان مقصدی ممتاز برای گردشگری و تفریح باقی بماند.»

لیک‌السینور با این موفقیت، نه‌تنها در مسیر حفاظت از محیط‌زیست گام بلندی برداشته، بلکه الگویی از همکاری میان دانش، فناوری و مدیریت شهری برای سایر شهرها ارائه داده است. به‌ویژه استفاده از فناوری نانوبابل به‌عنوان راهکاری نوین در تصفیه و احیای منابع آبی، می‌تواند الگویی کارآمد برای مدیریت دریاچه‌ها و تالاب‌ها در سراسر جهان باشد.