تنگه هرمز همچنان عامل کلیدی ریسک در بازار نفت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت آتی نفت برنت با ۵۰ سنت معادل ۰.۷۴ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۵ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۶ سنت معادل ۰.۴۱ درصد رشد، در سطح ۶۳ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه معامله شد.
این در حالی است که هر دو شاخص نفتی در معاملات شب گذشته کاهش یافته بودند، اما در جریان معاملات بازار آمریکا بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش قیمت را تجربه کردند و در ادامه، با نزدیک شدن به پایان معاملات رسمی، روند صعودی آنها ملایمتر شد.
بر مبنای هفتگی، نفت برنت ۳.۴ درصد و نفت خام آمریکا ۲ درصد افت قیمت را ثبت کردند که نخستین کاهش هفتگی این دو شاخص از اواسط دسامبر ۲۰۲۵ به شمار میرود. این افت در شرایطی رخ داد که سرمایهگذاران با کاهش سطح ریسکپذیری و همزمان، اقدام به شناسایی سود پس از رشد اخیر قیمتها کردند.
در این میان، ایران و آمریکا مذاکرات غیرمستقیمی را در عمان درباره برنامه هستهای تهران برگزار کردند. جان کیلداف، از شرکای شرکت «اگین کپیتال»، در این باره گفت: «بحث و گفتوگو درباره وضعیت ایران همچنان ادامه دارد.»
تحلیلگران هشدار میدهند هرگونه تشدید تنش میان تهران و واشنگتن میتواند جریان عرضه نفت را مختل کند، چرا که حدود یکپنجم مصرف جهانی نفت از تنگه هرمز، واقع میان عمان و ایران، عبور میکند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عراق و همچنین ایران، بخش عمده صادرات نفت خام خود را از این گذرگاه راهبردی انجام میدهند.
با این حال، در صورت کاهش احتمال درگیری در منطقه، قیمت نفت میتواند با فشار نزولی بیشتری مواجه شود.
از سوی دیگر، چهار منبع تجاری به رویترز اعلام کردند که صادرات برنامهریزیشده نفت قزاقستان از مسیر اصلی آن از طریق روسیه، به دلیل روند کند افزایش تولید در میدان نفتی عظیم تنگیز، ممکن است در ماه جاری تا ۳۵ درصد کاهش یابد.
بر اساس گزارش رویترز، عربستان سعودی نیز روز پنجشنبه قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب خود به مقصد بازار آسیا برای ماه مارس را به نزدیک پایینترین سطح پنج سال گذشته کاهش داد و بدین ترتیب، چهارمین ماه متوالی کاهش قیمت رسمی فروش نفت را رقم زد.
