آمریکا به فریب و نیرنگ عادت دارد؛ طرح ترامپ هیچ چیز برای فلسطین ندارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نشست بین المللی «آینده غزه در پرتو طرح ترامپ» با حضور شیخ محمد الموعد، رئیس هیئت مشورتی شورای علمای فلسطین در لبنان، منصور براتی، پژوهشگر حوزه اسرائیل، محمد ابوعبید، خبرنگار العالم در غزه، محمد بیات، کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه، حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا و محمد رضا مرادی، مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر در سالن جلسات گروه رسانهای مهر برگزار شد.
شیخ محمد الموعد در این نشست گفت: رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از حمایت آمریکا قصد ندارد چیزی به فلسطینیان بدهد و همیشه تمام قطعنامههای شورای امنیت و مصوبات بین المللی را نقض کرده است. قطعنامههای شورای امنیت و مصوبات سازمان ملل تنها در قبال کشورهای عربی اسلامی و ملتهای ما لازم الاجرا است و دشمن صهیونیستی تعهدی به آنها ندارد. تل آویو آشکارا اعلام میکند که هیچ کشوری برای فلسطینیها در کار نخواهد بود بلکه یک دولت یهودی وجود دارد و مرزهای آن از نیل تا فرات است.
وی افزود: طرح دونالد ترامپ با هدف به دست آوردن جایزه صلح نوبل در سریعترین زمان ممکن ارائه شد. او نام خود را در روند انتخاب این جایزه ارائه داد و تلاش میکند خود را به عنوان کسی که جنگ غزه را متوقف کرده نشان دهد. طبیعتاً مفاد این طرح ۲۰ بندی با هدف تسلیم کردن مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ارائه شده و هیچ چیزی برای فلسطینیها ندارد.
رئیس هیئت مشورتی شورای علمای فلسطین در لبنان با بیان اینکه طرح ترامپ همراه با تهدید مطرح شد، ادامه داد: آیا دیگر چیزی در غزه برای نابود کردن باقی مانده است؟ میتوان بیشتر از این، دست به کشتار زنان، کودکان، تشدید محاصره، تخریب بیمارستانها و زیر ساختها و بازداشت غیرنظامیان و خبرنگاران زد؟ ترامپ چه کسی را تهدید میکند؟ آمریکا در برابر جهانی که کشور فلسطین را بعد از دیدن این جنایات به رسمیت شناخته، ایستادگی میکند.
وی افزود: آمریکا دست به فریبکاری میزند و همگان باید نسبت به فریبکاری آن و رژیم صهیونیستی هوشیار باشند. زندگی ترامپ بر پایه تجارت و فریب بنا شده است. دولت آمریکا نیز با ۲ حزب خود چه جمهوری خواه و چه دموکرات همواره به نفع رژیم صهیونیستی عمل کرده و هیچ چیزی به کشورهای عربی و اسلامی نداده است بلکه منابع کشورهای ما را غارت میکند. ترس و خواری موجود میان ملتهای عربی که دست از حمایت غزه برداشتند باعث شد زمینه سوء استفاده این رژیم مهیا شود. ما درد بزرگی داریم و شاهد ذلت کشورهای عربی اسلامی در قبال غزه هستیم. جهانیان دیدند که چگونه سرنشینان کشتیهایی که میخواستند محاصره غزه را بشکنند، بازداشت شدند.
نظر شما