  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

حزب الله: جنگ رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان ادامه دارد

حزب الله: جنگ رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان ادامه دارد

نماینده ارشد حزب الله لبنان تاکید کرد که جنگ رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان با اهداف خاص در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسن فضل‌الله، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در سخنانی گفت که دشمن در جنگ اخیر لبنان قصد داشت روستاها و شهرک‌های جنوبی را اشغال کند و حداقل به دنبال اشغال جنوب لیطانی و بیرون راندن مردم آن، تسلط منطقه و اسکان در آن بود، اما پایداری مقاومت اهداف تهاجم اسرائیل را ناکام گذاشت و از اشغال جنوب جلوگیری کرد.

وی افزود که حملات صهیونیست‌ها به غیرنظامیان و زیرساخت‌های لبنان به منظور فشار بر مردم آن به ویژه در جنوب برای کوچ اجباری و تسلیم شدن آنها صورت می‌گیرد.

حسن فضل الله تأکید کرد که جنگی مستمر علیه جنوب و مردم آن در جریان است که هدف آن جلوگیری از بازسازی و بازگشت مردم است و این جنگ با تمام قدرت و صلابت مقابله خواهد شد.

او افزود: "ما نمی‌توانیم سیاست‌های داخلی کج‌روانه را که با قانون و قانون اساسی در تضاد است، بپذیریم. کسانی هستند که آشکارا قانون را در پاسخ به فشارهای خارجی نقض می‌کنند." او هشدار داد که فشار منجر به انفجار می‌شود و خواستار عدم کشاندن کشور به بن‌بست‌های اشتباه شد.

فضل‌الله ادامه داد و گفت که لبنان با دو چالش اساسی روبرو است: حملات اسرائیل و مسئولیت دولت در مقابله با آنها، و مسئله بازسازی. او تأکید کرد که وظیفه دولت است که مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرد و طرف‌های حامی توافقات را به توقف حملات ملزم کند. او توضیح داد که مقاومت هر گام مثبت دولت را با مثبت‌گرایی پاسخ خواهد داد، زیرا هدف توقف خونریزی و توقف تخریب اسرائیل است.

کد خبر 6625885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها