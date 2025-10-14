به گزارش خبرنگار مهر، «خانه» خیابان ورشو تهران، نزدیک به دو دهه با عنوان خانه اندیشمندان علوم انسانی به برگزاری رویدادها و نشست‌های علمی با حضور اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف علوم انسانی مبادرت می‌ورزید. در دور جدید مدیریت شهرداری تهران نحوه فعالیت این «خانه» مورد مناقشه بین این نهاد عمومی و خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار گرفت و مسئله این بود که شهرداری تهران اعتقاد داشت خانه اندیشمندان علوم انسانی جایی متعلق به افکار و اندیشه‌های گوناگون نیست بلکه متعلق به طیف خاصی است. از طرف دیگر شهرداری اهدای ساختمان به خانه اندیشمندان علوم انسانی را دارای مشکلات قانونی می‌دانست.

پس از کش و قوس‌های فراوان و در نتیجه پیگیری‌های شهرداری تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی به فعالیت خود در «خانه» خیابان ورشو پایان داد و شهرداری تهران نیز پس از آن تصمیم گرفت این ساختمان با نام «خانه علوم انسانی ایران» دوره جدیدی از فعالیت را آغاز کند و هم اکنون این خانه زیر نظر معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به کار خود ادامه می‌دهد.

اولین برنامه رسمی خانه علوم انسانی ایران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه با برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد» بیانات رهبرمعظم انقلاب درباره عناصر هویت ایرانی در سالن فردوسی و با حضور جمعی از مسئولان شهرداری تهران برگزار شد.

محمد امین توکلی زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور جریان‌ها و طیف‌های متفاوت فکری در دور جدید فعالیت‌های علوم انسانی محور این ساختمان بیان کرد: جای خالی دوستان مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی در ساختمان حس می‌شود. ما دوست نداشتیم این عزیزان بروند و همچنان از بازگشت آنان استقبال می‌کنیم که به فعالیت خود ادامه دهند چرا که بخشی از دایره بزرگ حوزه علوم انسانی هستند، اما تلاش داریم در دور جدید بخش‌هایی که مغفول مانده و کمتر پرداخته شده بود را بازشناسی کرده و در این دوره به آن بپردازیم.

وی با اشاره به فلسفه شکل گیری مجموعه خانه علوم انسانی ایران گفت: آنچه باعث ایجاد این مجموعه فعلی شده، فلسفه وجودی خانه اندیشمندان هم بوده است. رهبر انقلاب نیز همواره دغدغه حوزه علوم انسانی اسلامی را داشتند و این موضوع محور اصلی کار این مجموعه است که در اولین برنامه رسمی هم به این پرداختیم و موضوع هویت ایرانی از نگاه رهبر انقلاب را موضوع اصلی برنامه کردیم. تلاش داریم دایره بزرگ‌تری از اندیشه‌ها و افکار صاحبنظران حوزه علوم انسانی را ایجاد کنیم و همه کمک کنند تا این دغدغه‌ها رفع شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر اینکه خانه جدید علوم انسانی مجموعه‌ای متعلق به همه سلایق و نخبگان این حوزه است یادآور شد: موضوع ما این است که همه نخبگان علوم انسانی اینجا حاضر شوند و از مجموعه استفاده کنند. این میزبانی را در دوره‌ای مجموعه‌ای خصوصی انجام می‌داد که همینجا از زحماتشان تشکر می‌کنیم ولی مسیر قانون را طی نکردند و با وجودی که پیشنهاد ما بود مسیر قانونی را طی کنند اما نپذیرفتند، ما بازهم آماده‌ایم که حضور پیدا کنند و البته از مؤسسات دیگر و سلایق دیگر نیز دعوت می‌کنیم تا به ما در انجام فعالیت‌ها کمک کنند.