به گزارش خبرگزاری مهر، مسائل فی‌مابین خانه اندیشمندان علوم انسانی و شهرداری تهران بر سر مالکیت ساختمان این مرکز در خیابان ورشو در نهایت به تخلیه این ساختمان توسط خانه اندیشمندان علوم انسانی انجامید تا پس از نزدیک به یک دهه فعالیت مجبور به ترک ساختمان شهرداری شود.

خانه اندیشمندان علوم انسانی به مناسبت سال تحصیلی جدید در اطلاعیه ای از تخلیه کامل ساختمان و آغاز فعالیت‌های این خانه در فضای مجازی خبر داده است. در این اطلاعیه آمده:

به نام خداوند جان و خرد

مخاطبان فرهیخته و اندیشمندان گرامی

با عرض شادباش به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و آغاز بهار علم و دانش به استحضار می‌رساند پس از چند سال چالش بین شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی و تحمیل فشارهای سخت و طاقت‌فرسا از طرف شهرداری بر این مجموعۀ علمی و فرهنگی، قطار فعالیت‌های خانه اندیشمندان در بوستان ورشو به ایستگاه آخر رسید و در شرایطی که دیگر امیدی به تأثیرگذاری نصایح دلسوزانۀ بزرگان کشور بر عزم و ارادۀ شهرداری تهران برای تعطیلی خانه اندیشمندان، وجود نداشت و نیز دستیابی به توافقی معقول بین طرفین به نحوی که استقلال خانه اندیشمندان و حرمت بزرگان علمی و فرهنگی کشور محفوظ بماند، دور از دسترس بود، روز دوشنبه مورخ سوم شهریور ماه 1404 ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در بوستان ورشو به طور کامل تخلیه شد و در اختیار شهرداری قرار گرفت. بر همین اساس ساختمان ورشو تا اطلاع ثانوی «خانه اندیشمندان علوم انسانی» نیست و فعالیت‌هایی که در آنجا انجام خواهد شد، هیچ ارتباطی با خانه اندیشمندان ندارد. بدیهی است با توجه به ثبت رسمی عنوان و نشان خانه اندیشمندان علوم انسانی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه، شهرداری تهران حق ندارد از عنوان، نشان و اعتبار این مجموعه یا عناوین مشابه برای فعالیت‌هایی که زین پس در آن ساختمان انجام خواهد شد، استفاده نماید و در صورت عدم رعایت این مهم، حق پیگیری حقوقی و قضایی برای خانه اندیشمندان محفوظ خواهد بود.

خانه اندیشمندان علوم انسانی وظیفه خود می داند از اعضای محترم هیات دولت بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به خاطر اهتمام وافر و چندباره به حل مشکل پیش‌آمده برای خانه اندیشمندان سپاسگزاری کند. همچنین از اعضای محترم شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان عزیز تهرانی انتظار دارد از حریم علم و فرهنگ صیانت کرده، مانع تضییع حق اصحاب علم و اندیشه شوند و ساختمان ورشو را به خانه اندیشمندان و آب رفته را به جوی بازگردانند. ما مستظهر به اعتماد و پشتیبانی اصحاب علم و اندیشه و عموم مردم فرهنگ‌دوست کشورمان، مصمم هستیم تا همچون گذشته با عزمی راسخ در مسیر اعتلای فرهنگی، ارتقای اندیشه‌ورزی، تکریم اندیشمندان و بزرگان علم و فرهنگ سرزمین عزیزمان ایران و تقویت وحدت و انسجام ملی گام برداریم و در این مسیر هرگز تسلیم تلخی‌ها و بی مهری‌ها نخواهیم شد. لذا به خاطر جلوگیری از تداوم وقفۀ به وجود آمده، ضمن اجابت درخواست بسیاری از مخاطبان گرامی، از همین هفته تا زمان حل قطعی مشکل فضای کالبدی و استقرار فیزیکی خانه اندیشمندان، برنامه‌ها را به صورت مجازی برگزار خواهیم کرد. امیدواریم با لطف و همراهی استادان فرزانه که همواره یاری‌گر خانه اندیشمندان بوده‌اند، باز هم بتوانیم کام مردم و مخاطبان فرهنگ‌دوست را از میراث ارزشمند فرهنگی و معنوی و گنجینۀ علمی اندیشمندان و صاحب‌نظران کشورمان سیراب کنیم؛ إن‌شاءالله.

خانه اندیشمندان علوم انسانی

سیزدهم مهرماه یک‌هزار چهارصد و چهار خورشیدی