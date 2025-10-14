به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران، با اعلام جزئیات طرح احداث ساختمان بهداشت شمیران‌نو گفت: احداث ساختمان بهداشت شمیران‌نو یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خدماتی و اجتماعی منطقه است که با هدف گسترش عدالت فضایی در خدمات سلامت و کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه که به مدیریت سازمان نوسازی شهر تهران در خیابان حاجی‌بیگی اجرا می‌شود، زمینه‌ساز تحول در کیفیت زندگی و ارتقای آگاهی سلامت شهروندان خواهد بود.

شهردار منطقه ۴ تهران خاطرنشان کرد: این پروژه در محدوده طرح موضعی شهرسازی و معماری تعریف شده و با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران اجرا می‌شود. محله شمیران‌نو در سال‌های اخیر به دلیل تراکم جمعیتی و آسیب‌پذیری اجتماعی، نیاز شدیدی به زیرساخت‌های درمانی و خدمات سلامت داشته و اجرای این مرکز، پاسخ مستقیم به مطالبه شهروندان منطقه است.

شهردار منطقه ۴ تهران با اشاره به کاربری اجتماعی و بهداشتی پروژه گفت: در طراحی مرکز جدید، استانداردهای زیست‌محیطی، اصول دسترس‌پذیری و فضاهای آموزشی سلامت در نظر گرفته شده تا علاوه بر ارائه خدمات پزشکی پایه، زمینه ارتقای فرهنگ بهداشت و آموزش عمومی درباره بیماری‌های خاص و عمومی فراهم شود.

موسوی اضافه کرد: راه‌اندازی این مجتمع علاوه بر بهبود شاخص‌های سلامت، موجب افزایش مشارکت اجتماعی، اعتماد شهروندان، و تقویت پیوند میان نهاد مدیریت شهری و مردم خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه سلامت شهری فقط ساخت ساختمان نیست؛ ساختن اعتماد، آگاهی و امید در کالبد اجتماعی شهر مقوله‌ای است که همواره مورد توجه مدیران شهری این منطقه بوده و هست.

