درخواست ۱۰۰ نماینده برای برگزاری جلسه‌ای در مجلس درباره گرانی‌ها

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس اعلام کرد: ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص گرانی‌های اخیر به مجلس توضیح دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانی‌های اخیر به مجلس توضیح دهند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: دستورات لازم به هیئت رئیسه مجلس برای پیگیری این موضوع داده شده است.

زهرا علیدادی

    • شهروند IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      بخدا زحمت میشه ، از کار و زندگی خودتون عقب میافتین ، این همه با گرانی مبارزه کردین نتیجه داد؟

