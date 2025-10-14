به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانی‌های اخیر به مجلس توضیح دهند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: دستورات لازم به هیئت رئیسه مجلس برای پیگیری این موضوع داده شده است.