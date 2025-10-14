به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، آئیننامه اجرایی جز (۱) بند (ث) ماده (۲۲) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را با موضوع «ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی، تعیین هزینه خسارات محیطزیستی و نحوه تخصیص آن» تصویب و ابلاغ کرد.
هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با اعلام این خبر، گفت: سازمان حفاظت محیطزیست برای نخستینبار در قوانین برنامهای موفق شد در برنامه هفتم پیشرفت یک ماده قانونی مبنیبر الزام به محاسبه ارزشهای اقتصادی منابع محیط زیستی و پرداخت خسارت وارده بر این منابع را در جز (۱) بند (ث) ماده (۲۲) این قانون نهادینه نماید.
کیادلیری در تشریح فرآیند تصویب و ابلاغ این آئیننامه گفت: پیشنویس آئیننامه اجرایی این ماده قانونی در معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان تنظیم و پس از کسب نظرات دستگاههای اجرایی ذیربط برای طی مراحل تصویب به هیئت وزیران ارسال شد.
وی افزود: این آئیننامه در ۷ ماده و ۲ تبصره، با هدف نهادینهسازی ارزش اقتصادی سرمایههای طبیعی کشور و جبران خسارات وارده به منابع محیطزیستی تدوین شده و سازمان حفاظت محیطزیست را مکلف میکند ارزش اقتصادی منابع محیطزیستی را با بهرهگیری از روشهای علمی و مدلهای بینالمللی از جمله چهارچوب حسابداری محیطزیستی–اقتصادی سازمان ملل متحد (SEEA EEA) محاسبه و بهصورت سالانه در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند.
کیا دلیری تصریح کرد: بر اساس مفاد آئیننامه، هزینه خسارتهای محیطزیستی از طریق مقایسه ارزش اقتصادی منابع پیش و پس از وقوع خسارت تعیین میشود و مبالغ حاصل از آن، طبق مقررات، به حسابهای ویژه نزد خزانهداری کل کشور واریز خواهد شد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: بر اساس این آییننامه، درآمدهای حاصله با پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اجرای طرحهای محیطزیستی با اولویت احیا و بازسازی عرصههای تخریبشده هزینه خواهد شد.
گفتنی است؛ این آییننامه، چهارچوبی رسمی برای محاسبه و بازتوزیع ارزش اقتصادی محیطزیست در نظام بودجهریزی محسوب میشود و اجرای آن گامی مؤثر در مسیر تحقق اقتصاد سبز، مدیریت پایدار منابع طبیعی و صیانت از سرمایههای زیستی ایران است.
