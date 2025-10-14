پوریانی: احیای حقوق عامه اولویت دستگاه قضایی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر سه شنبه همراه علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان قضایی، سفر دو روزه خود به شهرستان آمل را آغاز کرد.

پوریانی در حاشیه این برنامه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمل، دیار هزارسنگر و خاستگاه علما و اندیشمندان بزرگ است و حضور در میان مردم این شهرستان برای بررسی مسائل و مشکلات قضایی و اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این سفر علاوه بر برگزاری ملاقات مردمی و دیدار با همکاران قضایی و اداری، از برخی پروژه‌ها و ادارات مرتبط با حقوق عامه نیز بازدید خواهیم کرد تا تصمیمات مؤثری برای رفع مشکلات اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نقش محوری شهدا در امنیت و اقتدار کشور گفت: امروز آرامش و سربلندی ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و همه ما وظیفه داریم در مسیر عدالت و خدمت صادقانه به مردم گام برداریم.

وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه و رسیدگی به مطالبات مردمی از مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه است، تصریح کرد: مردم باید احساس کنند که دستگاه قضا پناهگاه امن آن‌هاست و مطالبات بحقشان با جدیت پیگیری می‌شود.

پوریانی ادامه داد: در استان مازندران موارد متعددی وجود دارد که با ورود دستگاه قضایی، حقوق مردم احیا و مشکلات آن‌ها برطرف شده است. در عین حال، نگاه تحولی به توسعه استان نیز باید تقویت شود و همه مدیران با روحیه جهادی برای تحقق اهداف خدمت‌رسانی تلاش کنند.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید را از دیگر برنامه‌های جدی دادگستری مازندران عنوان کرد و افزود: مازندران با وجود ظرفیت‌های طبیعی فراوان، نیازمند تحولات اساسی در زیرساخت‌ها و بازسازی برخی اماکن اداری است.

پوریانی یادآور شد: مردم این استان با تقدیم بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید حق بزرگی بر گردن نظام دارند و شایسته بهترین خدمات هستند. دستگاه قضایی وظیفه دارد در مسیر احقاق حقوق مظلومان و مقابله با سوءاستفاده‌گران با قاطعیت گام بردارد.