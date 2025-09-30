پوریانی: دستگاه قضایی برای حل معضل زباله و آرامستان ساری تعارف ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در دیدار اعضای شورای شهر ساری، افزود: در چند سال اخیر، وضعیت نامناسب انباشت زباله، ترافیک معابر و خرابی آسفالت خیابان های سطح شهر، موجب نارضایتی مردم ساری شده که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر نقش نظارتی و قاطع شورای شهر برای حل مشکلات شهری تاکید و تصریح کرد: اعضای شورای شهر ساری باید قاطعانه و مقتدرانه نسبت به مسائل مبتلابه مرکز استان ورود کنند و پیگیر مطالبات به حق مردم باشند.

پوریانی همچنین با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه پیگیر مطالبات و حقوق مردم است، ادامه داد: شورای شهر و شهرداری ساری می توانند از ظرفیت بالای دادگستری استان برای تسهیل امور، خدمت رسانی بهتر به مردم استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه «جازه نمی دهیم حقوق مردم سراسر استان تضییع شود، افزود: انتظار بحق مردم، همکاری بین‌بخشی و برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مسائل و مشکلات موجود در جامعه است و مسئولان باید به این خواسته‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

پوریانی خاطرنشان کرد: برای حل معضلات مربوط به حقوق مردم از جمله معضل زباله، آرامستان ساری، ترافیک، آسفالت نامناسب خیابان ها و ساماندهی نیروهای شهرداری، تلاش خود را مصروف خواهیم کرد و با کسی تعارف نداریم.

پوریانی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضایی انتفاع مردم است، تصریح کرد: در امور مربوط به حقوق عامه با جرات و قدرت ورود کرده و با حضور موثر دادستانی، پیگیر مطالبات مردم خواهیم شد.

شایان ذکر است اعضای شورای شهر شهرستان ساری با حضور در دفتر رئیس کل دادگستری مازندران با وی دیدار و درخصوص مسائل و معضلات و چالش های شهر ساری از جمله وضعیت نیروهای شهرداری، معضل ساماندهی وضعیت نامناسب زباله و هم سطح سازی آرامستان ساری و برخی مسائل حقوقی مربوط به شهرداری گفتگو کردند.