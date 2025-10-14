افزایش ۳۲ درصدی تردد مسافران از مرز پرویزخان در نیمه نخست امسال

یزدان خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در سامانههای مرزی، در ششماهه نخست امسال ۱۵۵ هزار و ۴۵۷ نفر از طریق پایانه مرزی پرویزخان تردد کردهاند که این رقم نسبت به ۱۱۷ هزار و ۷۱۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۲ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تردد اتباع ایرانی و خارجی از این مرز افزود: در این مدت ۳۵ هزار ایرانی وارد کشور و ۳۳ هزار ایرانی از کشور خارج شدهاند که به ترتیب ۳۱ و ۴۷ درصد رشد را نسبت به سال گذشته ثبت کردهاند. همچنین، ورود و خروج اتباع خارجی نیز به ترتیب با افزایش ۲۲ و ۳۳ درصدی همراه بوده است.
خسروی با بیان اینکه پایانه مرزی پرویزخان از فعالترین گذرگاههای بینالمللی غرب کشور به شمار میرود، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای حمل و نقل، تسهیل روند تردد و هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرز از مهمترین دلایل رشد رفتوآمدها در این گذرگاه است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای ساماندهی بیشتر ترددها و ارتقای کیفیت خدمات در پایانه مرزی پرویزخان در دستور کار قرار دارد تا رضایت و امنیت مسافران در سطح مطلوبی حفظ شود.
نظر شما