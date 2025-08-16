مرز خسروی در آستانه ثبت رکورد تازه تردد زائران اربعین

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: بازگشت زائران اربعین از کربلای معلی به میهن، همواره بخشی از تجربه عظیم و شورآفرین این سفر معنوی است؛ سفری که دل‌ها را آرام کرده و جان‌ها را در دریای محبت سیدالشهدا (ع) شست‌وشو داده است. در پایان این مسیر، زائرانی که روزها در جاده عشق گام زده‌اند و در موکب‌ها و حرم‌ها با اشک و دعا لحظات ناب معنوی را تجربه کرده‌اند، اکنون در مسیر بازگشت با آرامش و سهولت عبور از مرز خسروی به خانه‌های خود بازمی‌گردند. مرزی که این روزها به نماد تسهیل سفرهای زیارتی بدل شده و با فراهم‌آوردن زیرساخت‌های مطلوب و امکانات گسترده، تصویری متفاوت از بازگشت زائران را رقم زده است.

پایانه مرزی خسروی که قدمتی دیرینه در پذیرش کاروان‌های زیارتی دارد، امروز با چهره‌ای نو و امکاناتی کارآمد، به یکی از بهترین گذرگاه‌های زمینی برای زائران اربعین تبدیل شده است. زائرانی که خستگی راه را به دوش دارند، با عبور از این پایانه، نه تنها دشواری‌های سفر را احساس نمی‌کنند بلکه نظم و آرامش حاکم بر محیط، شیرینی تجربه‌شان را دوچندان می‌کند. این آرامش به‌واسطه تدابیری است که در سال‌های اخیر اندیشیده شده؛ تدابیری که باعث شده این مرز بیش از هر زمان دیگر آماده پذیرایی از موج عظیم مشتاقان اربعین باشد.

زیرساخت‌های متنوع و گسترده‌ای که در مرز خسروی ایجاد شده، یکی از مهم‌ترین دلایل این سهولت بازگشت است. تعدد گیت‌های ورود و خروج در این پایانه، موجب شده صف‌های طولانی و معطلی‌های خسته‌کننده در مسیر عبور زائران به حداقل برسد. این مسئله به‌ویژه در روزهایی که حجم تردد به اوج خود می‌رسد، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت جمعیت ایفا می‌کند. افزون بر این، فضای باز و طراحی مناسب محوطه‌های پایانه، عبور و مرور جمعیت را با سرعت و آرامش همراه ساخته است؛ امری که در تجربه زائران نقش بسزایی دارد.

از دیگر ویژگی‌های متمایز مرز خسروی، فراهم بودن ناوگان گسترده حمل‌ونقل در هر دو سوی مرز است. خودروهای متنوع و مناسب، با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از سایر گذرگاه‌ها، این امکان را به زائران می‌دهد که چه در مسیر رفت و چه در زمان بازگشت، با کمترین هزینه و بیشترین آسایش مسیر خود را طی کنند. این مزیت، خسروی را به انتخاب اول بسیاری از کاروان‌ها و زائران فردی تبدیل کرده است. زائرانی که از شهرهای مختلف کشور به کرمانشاه می‌آیند، در فاصله‌ای کوتاه و با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه می‌توانند از خدمات این مرز بهره‌مند شوند و در سمت عراق نیز خودروهای متعدد و منظم، زائران را به نزدیک‌ترین شهرهای زیارتی منتقل می‌کنند.

نکته دیگری که همواره به‌عنوان مزیت بزرگ مرز خسروی شناخته می‌شود، نزدیکی آن به شهرهای زیارتی عراق است. فاصله اندک این مرز تا کربلا، نجف، کاظمین و سامرا سبب شده مسیر رفت و بازگشت زائران از این گذرگاه کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد. همین ویژگی، علاوه بر تسهیل سفر، موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش خستگی راه برای زائران می‌شود. این مزیت زمانی برجسته‌تر جلوه می‌کند که زائران در روزهای پایانی سفر، با روحیه‌ای خسته اما دل‌هایی سرشار از معنویت، نیازمند کوتاه‌ترین و راحت‌ترین مسیر برای بازگشت به خانه هستند. خسروی دقیقاً همین نیاز را پاسخ داده و تجربه‌ای شیرین از پایان یک سفر عاشقانه برای آنان به یادگار می‌گذارد.

همچنین در سال‌های اخیر، توسعه خدمات رفاهی در پایانه مرزی خسروی موجب شده زائران نه تنها در مسیر عبور، بلکه در لحظات انتظار نیز احساس راحتی داشته باشند. سالن‌های مجهز، امکانات بهداشتی مناسب، غرفه‌های خدمت‌رسانی و همچنین حضور دائمی نیروهای امدادی و خدماتی، آرامشی مضاعف برای زائران فراهم کرده است. این امکانات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که حتی در شلوغ‌ترین روزها، بازگشت زائران بدون دغدغه و کمترین مشکل صورت گیرد.

از سوی دیگر، نظم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در این مرز، جلوه‌ای متفاوت از مدیریت جمعیت میلیونی را به نمایش گذاشته است. نیروهای انتظامی، مرزبانی، هلال‌احمر، حمل‌ونقل و دیگر نهادهای خدمت‌رسان با حضور فعال و دائمی، نقش مهمی در تسریع روند بازگشت ایفا می‌کنند. همین هماهنگی موجب شده که عبور زائران از لحظه ورود به پایانه تا خروج از مرز ایران، با سرعت و آرامش طی شود.

تمامی این ویژگی‌ها در کنار هم، مرز خسروی را به گذرگاهی ممتاز برای بازگشت زائران اربعین تبدیل کرده است؛ گذرگاهی که امروز نه تنها بار سنگین حجم عظیم زائران را به بهترین شکل مدیریت می‌کند، بلکه تصویری روشن از توانایی و آمادگی ایران در خدمت به زائران حسینی را به نمایش می‌گذارد. تجربه بازگشت آسان و بی‌دغدغه از خسروی، خاطره‌ای ماندگار در ذهن زائران رقم می‌زند؛ خاطره‌ای که هر سال آنان را بیش از پیش به انتخاب دوباره این مرز ترغیب می‌کند.

اکنون که جمعیت عظیم زائران در حال بازگشت از عتبات عالیات هستند، خسروی با ظرفیت‌های گسترده و زیرساخت‌های مدرن خود، آماده ثبت برگ دیگری از افتخارات در تاریخ خدمات‌رسانی به زائران حسینی است. این مرز نه تنها به‌عنوان نقطه عبور، بلکه به‌عنوان نمادی از مدیریت جهادی، خدمت صادقانه و میزبانی کریمانه در حافظه جمعی زائران باقی خواهد ماند.

مرز خسروی رکورد تازه‌ای در تردد زائران اربعین ثبت کرد

بهرام سلیمانی جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد زائران از مرز خسروی اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تا پایان روز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۹۳۳ هزار و ۴۶۴ زائر از این مرز بین‌المللی تردد کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت، ۵۱۲ هزار و ۱۲۷ نفر از مرز خسروی خارج شده‌اند که این رقم رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. همچنین ۴۲۱ هزار و ۳۳۷ زائر نیز از این مرز وارد کشور شده‌اند که این بخش نیز با رشد ۴ درصدی همراه بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به آمار روز جمعه ۲۴ مرداد (۲۱ صفر) گفت: در این روز، ۸۹۵ زائر از کشور خارج شدند و در مقابل ۶۵ هزار و ۲۴۱ زائر به کشور بازگشتند. این آمار به ترتیب ۱۳ و ۷۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

سلیمانی تأکید کرد: مرز بین‌المللی خسروی در ایام اربعین حسینی همچنان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تردد زائران به شمار می‌رود و استان کرمانشاه با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش آمار تردد، تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی در مرز خسروی بسیج شده‌اند تا تسهیلات مورد نیاز زائران اربعین حسینی فراهم شود و زائران بدون هیچ مشکلی سفر معنوی خود را ادامه دهند.

تصاویر هوایی از آخرین روزهای خدمت رسانی به زائران اربعین در مرز خسروی

همچنین تصاویر هوایی از پایانه مرزی خسروی نشان از تردد در این مرز دارد و روزهای آخر خدمت رسانی به زائران اربعین را نمایش می‌دهد.

ورود گسترده زائران اربعین از مرز خسروی با امنیت و امکانات کامل

سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در نقطه صفر مرزی شاهد ورود گسترده و پرشور زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم که از نخستین ساعات بامداد تاکنون، بخش قابل توجهی از آنان از این مرز عبور کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، تا این لحظه ۱۰ درصد از زائرانی که پیش‌تر از مرز خسروی عبور کرده بودند، طی امروز به کشور عزیزمان ایران اسلامی بازگشته‌اند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با بیان اینکه همکاری مطلوبی میان مرزبانان ایران و عراق برقرار است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی زائران با سلامت، عزت، کرامت و امنیت کامل از دو سوی مرز عبور کرده‌اند و شرایط برای تردد آنان در هر دو طرف مرز به بهترین نحو مهیا است.

سردار سپهری با تأکید بر اینکه امکانات لازم برای عبور و مرور زائران در پایانه مرزی خسروی به طور کامل فراهم شده است، تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل و جابه‌جایی زوار نیز هیچ کمبودی وجود ندارد و تعداد کافی خودرو برای انتقال زائران به مقاصد پیش‌بینی‌شده، مستقر شده است.

وی افزود: خوشبختانه در پایانه مرزی خسروی با مشکل خاصی مواجه نیستیم و پیش‌بینی می‌شود تا ظهر فردا، ۲۰ درصد باقی‌مانده از زائران نیز از این مرز عبور کنند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مرزبانی برای خدمت‌رسانی، گفت: به فضل الهی امسال شرایط تردد و انتقال زائران بسیار مطلوب بوده و ظرفیت‌های مناسبی در پایانه مرزی خسروی ایجاد شده است تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت راهی سفر معنوی خود شوند.