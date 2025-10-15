  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

نظارت جدی بر مجتمع‌های بین‌راهی سمنان با ۳۷۰ بازدید در ۶ ماه

سمنان- معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از انجام ۳۷۰ فقره بازدید از مجتمع‌های خدماتی رفاهی این استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن لشکری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان از ۳۷۰ فقره بازدید از مجتمع‌های خدماتی _رفاهی بین راهی در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه این بازدیدها بازدید توسط اعضای کارگروه درطی شش ماه صورت گرفته است، افزود: در این بازدیدها ضمن نظارت و بررسی کیفی این مجتمع‌ها، تذکرات و نواقص موجود به مدیران مجتمع‌ها ابلاغ شده است.

معاون اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به وجود ۴۶ مجتمع در حال بهره برداری در استان، برلزوم بازدید مستمر و اهمیت نقش مجتمع‌های بین راهی در ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای تاکید کرد.

لشکری افزود: بامجموعه پایش های مستمر و ارزیابی خدمات این مجتمع‌ها، در پی ارتقای خدمات به کاربران جاده‌ای و رفع موانع آسایش زدا از این ظرفیت‌های تعیین کننده هستیم.

وی در پایان به شماری از مهمترین نقش مجتمع‌ها، ازجمله کاهش خستگی وخواب آلودگی رانندگان و تامین آسایش کاربران جاده‌ای اشاره کرد و از مسافرین و کاربران جاده‌ای خواست در صورت وجود هرگونه مشکل یا پیشنهاد مراتب را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند.

