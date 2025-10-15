به گزارش خبرنگار مهر، محسن لشکری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان از ۳۷۰ فقره بازدید از مجتمعهای خدماتی _رفاهی بین راهی در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه این بازدیدها بازدید توسط اعضای کارگروه درطی شش ماه صورت گرفته است، افزود: در این بازدیدها ضمن نظارت و بررسی کیفی این مجتمعها، تذکرات و نواقص موجود به مدیران مجتمعها ابلاغ شده است.
معاون اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به وجود ۴۶ مجتمع در حال بهره برداری در استان، برلزوم بازدید مستمر و اهمیت نقش مجتمعهای بین راهی در ارائه خدمات به کاربران جادهای تاکید کرد.
لشکری افزود: بامجموعه پایش های مستمر و ارزیابی خدمات این مجتمعها، در پی ارتقای خدمات به کاربران جادهای و رفع موانع آسایش زدا از این ظرفیتهای تعیین کننده هستیم.
وی در پایان به شماری از مهمترین نقش مجتمعها، ازجمله کاهش خستگی وخواب آلودگی رانندگان و تامین آسایش کاربران جادهای اشاره کرد و از مسافرین و کاربران جادهای خواست در صورت وجود هرگونه مشکل یا پیشنهاد مراتب را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند.
نظر شما