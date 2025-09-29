حرکت پرشتاب صادرات از مرز پرویزخان

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد مثبت پایانه مرزی پرویزخان در ششماهه نخست سالجاری اظهار داشت: طی این مدت ۶۳ هزار و ۳۲۹ ناوگان باری به منظور جابجایی کالا از این مرز تردد کردهاند که حجم کالاهای حملشده به یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۶۲۶ تن رسیده است.
وی با بیان اینکه صادرات یکسره نیز سهم قابل توجهی از این جابجاییها را به خود اختصاص داده، افزود: در همین بازه زمانی سه هزار و ۱۰۴ ناوگان باری اقدام به حمل کالا در قالب صادرات یکسره کردهاند که مجموع تناژ صادراتی آن به ۶۵ هزار و ۳۴۵ تن رسیده است. خسروی این آمار را نشاندهنده رشد پرشتاب مبادلات تجاری از طریق مرز پرویزخان دانست و تأکید کرد: این مرز امروز نقش محوری در صادرات کشور ایفا میکند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت توجه به زیرساختها در این پایانه مهم مرزی، عنوان کرد: توسعه پایانه مرزی پرویزخان در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر تسهیل روند ترانزیت، ظرفیت جابجایی افزایش یافته و سطح خدمات ارائهشده به رانندگان و بازرگانان ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: در همین راستا جادههای استان کرمانشاه به سمت پایانه مرزی پرویزخان ایمنسازی شده و با برخورداری از ویژگیهای ترانزیتی، شرایطی فراهم شده است که ناوگان داخلی و خارجی بتوانند به صورت روان و بدون وقفه تردد کنند.
خسروی همچنین به اهمیت خدمات پشتیبانی اشاره کرد و افزود: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به مطالبات شهروندان و رانندگان است و کلیه رانندگان میتوانند مشکلات و درخواستهای خود را از طریق این سامانه پیگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت راهبردی مرز پرویزخان، توسعه و تقویت آن نه تنها به رونق اقتصادی کرمانشاه بلکه به افزایش سهم کشور در صادرات منطقهای و بینالمللی کمک شایانی خواهد کرد.
