زارع: مرمت آرامگاه حافظ شیرازی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق زارع ظهر سهشنبه از پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات ساماندهی و مرمت آرامگاه حافظ در شیراز خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان دانست.
ویادامه داد: مرمت و ساماندهی آرامگاه حافظیه با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال در دست انجام است و در حال حاضر سبکسازی و اجرای عایقهای رطوبتی بام، مرمت آجر فرش مقبرههای ضلع غربی، تعمیرات بخشهای آجری در ضلع شمالی و نیز تعمیرات سنگفرش موضعی در محوطه آرامگاه در دست اجر است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس افزود: این عملیات به صورت پیمانی اجرا میشود و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.
زارع گفت: با توجه به تشکیل کارگروه ساماندهی اماکن تاریخی - فرهنگی اداره کل، کلیه اقدامات اجرایی پیشرو پس از طرح و تصویب موضوعات و طرح در کمیته و شورای فنی استان به مرحله اجرا خواهد رسید، که با برنامهریزیهای صورت گرفته ادامه مرمت و تعمیرات مجموعه آرامگاه حافظیه شامل مرمت و رنگآمیزی بخشهای چوبی درها، پنجرهها و ارسیها، ساماندهی محوطه و فضای سبز، مرمت و تعمیرات داخلی مقابر پیرامونی و ساماندهی و اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی مورد نیاز مجموعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: حافظ، شاعر نامدار سده هشتم هجری، از مهمترین نمادهای فرهنگی و گردشگری شیراز و ایران محسوب میشود. این مجموعه تاریخی متعلق به دوره آل مظفر است و در آذرماه ۱۳۴۵ با شماره ۱۰۰۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس تصریح کرد: مرمت علمی و اصولی این مجموعه تاریخی، در ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی استان فارس و پاسداری از میراث ملی کشور نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
