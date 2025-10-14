به گزارش خبرگزاری مهر، سهشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۸ تا ۲۰ در چهل و یکمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، فیلم «پسر انسان» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این نشست با حضور افرادی همچون مهدی صابری، ارسیا تقوا، سید محسن ضمیر و همچنین حضور سپیده میرحسینی نویسنده و کارگردان فیلم، برگزار میشود.
در این رویداد، به مسائل مرتبط با ملال جنسیتی، تطبیق جنسیت و تحلیل روانپزشکی فیلم پرداخته خواهد شد. فیلم «پسر انسان» که در سال ۱۴۰۲ در «هنر و تجربه» اکران شد، پرمخاطبترین فیلم «هنر و تجربه» در سال ۱۴۰۲ بود.
این نشست در سالن همایشهای بیمارستان میلاد برگزار میشود.
