  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

«پسر انسان» با حضور روانشناسان بررسی می‌شود

«پسر انسان» با حضور روانشناسان بررسی می‌شود

در چهل و یکمین همایش سالانه‌ انجمن علمی روانپزشکان ایران، فیلم «پسر انسان» نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه‌شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۸ تا ۲۰ در چهل و یکمین همایش سالانه‌ انجمن علمی روانپزشکان ایران، فیلم «پسر انسان» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این نشست با حضور افرادی همچون مهدی صابری، ارسیا تقوا، سید محسن ضمیر و همچنین حضور سپیده میرحسینی نویسنده و کارگردان فیلم، برگزار می‌شود.

در این رویداد، به مسائل مرتبط با ملال جنسیتی، تطبیق جنسیت و تحلیل روان‌پزشکی فیلم پرداخته خواهد شد. فیلم «پسر انسان» که در سال ۱۴۰۲ در «هنر و تجربه» اکران شد، پرمخاطب‌ترین فیلم «هنر و تجربه» در سال ۱۴۰۲ بود.

این نشست در سالن همایش‌های بیمارستان میلاد برگزار می‌شود.

کد خبر 6622180
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها