به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این سری نشست‌ها با حضور مدیرعامل بانک، اعضای هیات مدیره و هیات عامل، روسای ادارات کل، مدیران شعب استان‌ها و مناطق کشور با هدف آگاهی از نقاط قوت و ضعف مدیریت‌ها و اتخاذ راهکارهای مناسب، به صورت حضوری و وبیناری برگزار می‌شود.

دکتر خورسندیان در سخنان خود با اشاره به وجوه مثبت این جلسات، نتایج و دستاوردهای آن را چراغ راه آینده خواند و بر لزوم ارزیابی نقاط قوت و ضعف، راهکاریابی و در صورت لزوم اصلاح فرایندها تاکید کرد.

وی گفت: برخی از نتایج متاثر از شرایط اقتصادی حاکم است؛ اما باید با واقعیت‌ها روبرو شد و برای عبور از تنگناها از تمامی ظرفیت‌ها بهره برد.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه گاهی می‌توان در شرایط سخت نیز کارهای بزرگی انجام داد؛ افزود: همکاران ما در بانک مسکن استعداد و توانمندی بالایی دارند و فضا برای بهبود شرایط وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت مقایسه عملکرد امروز با گذشته در همه واحدها گفت: باید بر پیشرفت و ارتقا تمرکز داشت؛ چرا که عملکرد همه بخش‌ها در مجموع بر ارتقای جایگاه بانک اثرگذار خواهد بود.

دکتر خورسندیان بر لزوم تقویت منابع بانک برای تحقق اهداف تاکید کرد و گفت: جذب منابع با استفاده از محصولات رقابتی بانک، بسته‌های بانکداری شرکتی و وصول مطالبات باید در اولویت باشد.

وی همچنین خواستار معرفی ظرفیت‌های متنوع گروه مالی بانک مسکن به عنوان سوپر مارکت مالی را در قالب بسته خدمات بانکداری شرکتی و با هدف توسعه زنجیره تامین مالی بخش مسکن شد.

دکتر خورسندیان در بخش دیگر سخنان خود، برنامه‌ریزی در خصوص بهبود وضعیت سود و زیان بانک و نیز بازنگری توزیع و تراکم شعب در استان‌ها را لازم دانست و خواستار بررسی آن شد.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار امیدواری کرد که اهداف تعریف شده تا پایان سال مورد پیگیری جدی و تحقق واقع شود.

در این نشست‌ها که تا فردا ادامه خواهد داشت؛ مدیران ارشد بانک پس از استماع گزارش عملکرد تمامی مدیریت‌های شعب، به بیان نظرات و رهنمودهای لازم می‌پردازند و موانع موجود را مورد بررسی قرار می‌دهند.