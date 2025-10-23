مجوز بانک آینده از امروز اول آبان ۱۴۰۴ لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص فیصله «بانک آینده» آمده است:

«هموطنان گرامی

سلام و تحیت

به استحضار ملت شریف و صبور ایران می‌رسانیم که براساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک آینده وارد فرآیند گزیر گردید.



ملت ایران مستحضرند که نظام بانکی کشور در سالهای گذشته همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که ثبات و سلامت شبکه بانکی را دچار خطر کرده است.



یکی از اصلی ترین چالش‌های نظام بانکی، همانا بانک آینده بوده است که با شاخص‌های مالی و پولی بحرانی سبب گردیده بود که عملکرد کلی نظام بانکی نیز تحت تأثیر منفی قرار گیرد.



توجه به شاخص‌هایی همچون زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان وکفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی نشان می‌دهد که بانک آینده باید وارد فرآیند گزیر می‌گردید. اگر چه در سال‌های گذشته تلاش بسیاری شد تا این عضو نظام بانکی اصلاح و بازسازی شده و به خدمات رسانی ادامه دهد و لیکن انجماد دارایی‌ها، ناترازی شدید نقدینگی، عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی و عدم اراده جدی متولیان بانک سبب گردید که در زمان سپری شده، وضعیت شاخص‌ها بهبود نیابد.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مقام ناظر و راهبر نظام بانکی در پیشگاه ملت عزیز ایران خود را مسئول می دانسته و می‌داند که از ادامه این چرخه ناصحیح و بحرانی ممانعت نماید. فلذا با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران محترم قوا، بانک آینده وارد فرآیند گزیر گردید و از روز شنبه سپرده‌های این بانک به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. در این خصوص موارد زیر جهت آگاهی ملت ایران اعلام می‌شود:

۱- تمامی سپرده‌ها با همان شرایط قرارداد قبلی ، به بانک ملی ایران منقل خواهد شد و سپرده گذاران عزیز از روز شنبه در محل همان شعبه قبلی (با مدیریت و تابلوی بانک ملی ایران) تمامی خدمات را کما فی السابق دریافت خواهند کرد و بانک ملی ایران در خصوص سپرده‌ها پاسخگو است .

۲- تمامی کارکنان بانک آینده در چارچوب مصوبات سران، در صورت تمایل، به عنوان کارمندان بانک ملی بوده و حقوق و مزایای ایشان کما فی السابق پرداخت خواهد شد.

۳- سهام سهامداران بر اساس مصوبه سران و هماهنگی بانک مرکزی با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت کوتاهی بازخرید خواهد شد. بدیهی است سرمایه گذارانی که مایل به فروش نباشند می‌توانند تا پایان فرآیند گزیر منتظر باشند. جزئیات اقدامات مرتبط با سهامداران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع رسانی خواهد شد.

۴- تمامی خدمات مبتنی بر فناوری از جمله کارت‌های بانکی، اینترنت بانک و غیره کما فی السابق برای مشتریان بانک آینده ادامه دار خواهد بود.

همچنین تاکید می‌شود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کاملاً اطمینان می‌دهد که این فرآیند هیچ خللی در وضعیت مالی، خدمات و کارکنان و مشتریان بانک ملی ایران وارد نخواهد کرد.

در پایان ضمن اطمینان به ملت شریف ایران که بانک مرکزی مجدانه و فارغ از تمامی فضاسازی‌های خارجی تلاش خواهد کرد تا حقوق مردم ایران پای مال نگردد. به استحضار می‌رساند در صورت نیاز اطلاعیه‌های بعدی جهت تشریح جزئیات فرآیند صادر خواهد شد.»