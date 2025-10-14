مجید مازوچی به مناسبت بیست و یکم مهرماه روز جهانی ترومبوز در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اهمیت تشکیل لخته در بدن و خطرات آن پرداخت و اظهار کرد: لخته‌ها در صورت تشکیل در مکان‌های نابجا می‌توانند خطرات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشند.

وی ابراز کرد: ترومبوز یا تشکیل لخته خون، فرایندی طبیعی است که به منظور جلوگیری از خون‌ریزی در بدن انسان رخ می‌دهد. در شرایط معمولی، تشکیل لخته به‌طور مؤثر خون‌ریزی‌ها را متوقف می‌کند؛ اما اگر این لخته‌ها در عروق شریانی یا سیاهرگی به‌طور غیرطبیعی ایجاد شوند، می‌توانند منجر به سکته قلبی، سکته مغزی و حتی آمبولی ریه شوند که عواقب بسیار خطرناکی به دنبال دارد.

متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: یکی از انواع خطرناک ترومبوز، تشکیل لخته در سیستم سیاهرگی است که می‌تواند باعث تورم، درد و قرمزی در اندام‌ها به‌ویژه پاها شود. در صورتی که این لخته‌ها به ریه‌ها منتقل شوند، می‌توانند باعث آمبولی ریه و در نهایت مرگ شوند.

وی به عوامل خطرزا و راه‌های پیشگیری از بروز ترومبوز اشاره کرد و گفت: افرادی که دچار چاقی، عدم تحرک، استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری یا هورمونی، یا بیماری‌های زمینه‌ای مانند سرطان هستند، بیشتر در معرض خطر تشکیل لخته قرار دارند. همچنین مسافرت‌های طولانی‌مدت و عدم تحرک در این مدت نیز یکی از عوامل مهم تشکیل لخته‌های خون است.

مازوچی توصیه کرد: برای پیشگیری از تشکیل لخته، لازم است که افراد به‌ویژه در سفرهای طولانی‌مدت، از نشستن‌های طولانی‌مدت پرهیز کنند و به طور مرتب حرکت کنند. همچنین مصرف مایعات زیاد و حفظ وزن مناسب می‌تواند به پیشگیری از بروز این وضعیت کمک کند.

وی تأکید کرد: در صورت بروز علائمی همچون تورم و درد ناگهانی در اندام‌ها، باید به پزشک مراجعه کرد تا از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری شود.