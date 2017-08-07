آمبولی شریانی در پاها شایع تر است/ زنان بیشتر مراقب باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شریف کاشانی در آستانه برگزاری نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق، اظهار داشت: ترومبوز آمبولی یکی از علل قابل پیشگیری مرگ است. ترومبوز به معنای تشکیل لخته خون در دیواره داخلی سیاهرگ است که این مساله بیشتر سیاهرگهای اندام های تحتانی را درگیر می‌کند.

وی افزود: لخته ایجاد شده باعث اختلال جریان خون و در نتیجه منجر به انسداد عروق خون می‌شود. یکی از مهمترین عوارض احتمالی ترومبوز ، آمبولی ریه است.

شریف کاشانی تصریح کرد: پا قسمتی از بدن است که بیشتر دچار ترومبوز و بروز آمبولی ریه می‌شود.بی تحرکی، بیماری‌های داخلی پیشرفته، سرطان‌ها، انجام برخی اعمال جراحی، ضربه به پا و شکستگی ها از جمله مهمترین علل بروز ترومبوز است.

این متخصص قلب و عروق یادآور شد: برخی افراد نیز به صورت خود به خودی دچار ترومبوز می‌شوند که این مسئله در خانم ها شایع تر از آقایان است.

شریف کاشانی در خصوص راههای پیشگیری از ترومبوز، خاطر نشان کرد: افراد مستعد می توانند با انجام ورزش، داشتن تحرک، دریافت داروی مناسب، انجام درمان های مکانیکی و ... از بروز ترومبوز پیشگیری کنند.

رئیس بخش قلب بیمارستان مسیح دانشوری یادآور شد: آمبولی ریه خطر مرگ را به همراه دارد به همین دلیل توجه به پیشگیری از ترومبوز. بسیار مهم است.

وی گفت: با توجه به مطالب فوق توجه و پرداختن به مساله ترومبوز بسیار مهم است که در این کنگره پانلی را برای معرفی دستاوردهای جدید در حوزه پیشگیری و درمان ترومبوز و آمبولی اختصاص داده شده است.

نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق با حضور متخصصان قلب، متخصصان سایر رشته‌ها نظیر جراحی قلب، مغز و اعصاب، طب اورژانس، داخلی، بیهوشی قلب و قلب اطفال و همچنین بیش از ۲۵۰ نفر سخنران و هیات رئیسه از اساتید کشور و حدود ۳۰ سخنران از آمریکای شمالی، انگلیس، آلمان، فرانسه، اتریس، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، اتریش، جمهوری چک ۲۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.