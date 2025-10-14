کمبود نیروی تخصصی یکی از چالش های اصلی سازمان پزشکی قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه و محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور که صبح امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه برگزار شد.

عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این جلسه به مشکلات این سازمان در حوزه نیروی انسانی و به ویژه نیروهای تخصصی اشاره کرد و خواستار همراهی دولت و قوه قضائیه در رفع مشکلات این سازمان شد. مواردی همچون کمبود نیروی انسانی تخصصی، مشکلات مربوط به نگهداشت نیروی انسانی، صعوبت کار در پزشکی قانونی و پرداختی محدود به پزشکان و کارکنان و تفاوت فاحش میان دریافتی پزشکان سازمان و سایر دستگاه‌ها از جمله موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بود.

گفتنی است در این جلسه برخی وزرای دولت از جمله امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از جمله ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.