به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز شهادت چهارمین شهید محراب، آیت‌الله حاج‌آقا عطاالله اشرفی اصفهانی، مراسم بزرگداشتی با حضور اقشار مختلف مردم، علما و مسئولان استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این آئین معنوی روز چهارشنبه، بیست‌وسوم مهرماه، ساعت ۹:۳۰ صبح در حسینیه شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود و یاد و خاطره آن عالم ربانی و مجاهد نستوه گرامی داشته خواهد شد.

حضرت امام خمینی (ره) درباره این شهید بزرگوار فرموده‌اند: شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی عمر شریف و پرثمر خود را در راه اسلام و خدمت به مسلمین گذراند و در آخر همین راه مقدس، به فیض عظمای شهادت نائل گردید. او عالم مجاهدی بود که تا آخرین نفس در خدمت دین و مردم بود.

در این مراسم، ضمن قرائت قرآن و مداحی، زندگی، مجاهدت‌ها و خدمات علمی و اجتماعی شهید اشرفی اصفهانی مرور خواهد شد.

بیت چهارمین شهید محراب از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان دعوت کرده است تا با حضور در این آئین، بار دیگر بر تداوم راه علما و مجاهدان دین‌مدار تأکید کنند.