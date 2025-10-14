  1. استانها
مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- همزمان با سالگرد عروج ملکوتی شهید آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، مراسم گرامیداشت یاد و راه این عالم مجاهد روز چهارشنبه در حسینیه شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز شهادت چهارمین شهید محراب، آیت‌الله حاج‌آقا عطاالله اشرفی اصفهانی، مراسم بزرگداشتی با حضور اقشار مختلف مردم، علما و مسئولان استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این آئین معنوی روز چهارشنبه، بیست‌وسوم مهرماه، ساعت ۹:۳۰ صبح در حسینیه شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود و یاد و خاطره آن عالم ربانی و مجاهد نستوه گرامی داشته خواهد شد.

حضرت امام خمینی (ره) درباره این شهید بزرگوار فرموده‌اند: شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی عمر شریف و پرثمر خود را در راه اسلام و خدمت به مسلمین گذراند و در آخر همین راه مقدس، به فیض عظمای شهادت نائل گردید. او عالم مجاهدی بود که تا آخرین نفس در خدمت دین و مردم بود.

در این مراسم، ضمن قرائت قرآن و مداحی، زندگی، مجاهدت‌ها و خدمات علمی و اجتماعی شهید اشرفی اصفهانی مرور خواهد شد.

بیت چهارمین شهید محراب از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان دعوت کرده است تا با حضور در این آئین، بار دیگر بر تداوم راه علما و مجاهدان دین‌مدار تأکید کنند.

