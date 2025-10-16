رشد صنایع تبدیلی در کردستان؛ جهش در فرآوری محصولات کشاورزی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: استان کردستان با توجه به ظرفیت‌های بالای کشاورزی و محصولات متنوعی که در این حوزه تولید می‌کند، در سال‌های اخیر شاهد تحولات مثبت و چشمگیری در بخش صنایع تبدیلی و غذایی بوده است.

این تحولات نه تنها به فرآوری بهتر محصولات کشاورزی کمک کرده، بلکه در راستای کاهش خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی برای کشاورزان، گام‌های بلندی برداشته شده است.

کردستان، یکی از استان‌های غربی ایران، از دیرباز به عنوان قطب کشاورزی شناخته شده است و محصولات متنوعی نظیر سیب‌زمینی، انگور، و سایر محصولات زراعی و باغی در این استان تولید می‌شود که نقش مهمی در اقتصاد استان و کشور ایفا می‌کند.

در این راستا، صنایع تبدیلی به‌عنوان حلقه تکمیل‌کننده زنجیره تولید، به‌ویژه در سال‌های اخیر، شاهد تحولاتی بوده است، خبرگزاری مهر در گفت‌وگویی با امید سلیمی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، به بررسی روندهای مثبت و چالش‌های پیش روی این بخش پرداخته است.

صنایع تبدیلی؛ موتور محرک بخش کشاورزی

امید سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه استان کردستان در تولید محصولات کشاورزی، بیان کرد: استان کردستان با توجه به سابقه دیرینه‌ای که در بخش کشاورزی دارد، یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی است و در بسیاری از محصولات مانند سیب‌زمینی، انگور و سایر محصولات، جایگاه بالایی را در سطح کشور دارد.

وی افزود: صنایع تبدیلی که به‌عنوان آخرین و مهم‌ترین حلقه زنجیره تولید بخش کشاورزی شناخته می‌شود، در حقیقت موتور محرک این بخش است و در سال‌های گذشته، به دلیل مشکلات امنیتی و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه، شاهد رشد کمتری در صنایع تبدیلی بودیم، اما در سال‌های اخیر با بهبود شرایط امنیتی و حمایتی، شاهد رشد چشمگیر در این بخش هستیم.»

سلیمی با ارائه آماری دقیق از وضعیت صنایع تبدیلی استان گفت: در حال حاضر استان کردستان دارای ۳۱۸ پروانه بهره‌برداری فعال در زمینه صنایع تبدیلی است که ظرفیت جذب مواد خام آنها بالغ بر ۲ میلیون و ۲۳۲ هزار تن است و این صنایع با سرمایه‌گذاری ۴.۵ همت، برای ۳ هزار و ۵۶۵ نفر به‌طور مستقیم و ۲ تا ۳ برابر غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری نیز ۱۲ پروانه بهره‌برداری جدید صادر شده است که ظرفیت جذب ۳۳ هزار تن مواد خام و ایجاد اشتغال برای ۱۱۴ نفر را به همراه داشته است و همچنین در بخش جواز تأسیس، ۴۱۳ مورد ثبت شده است که ظرفیت جذب ۲ میلیون تن مواد خام را دارند و برای ۴ هزار و ۳۹۶ نفر اشتغال‌زایی می‌کنند.

طرح‌های در حال احداث و آینده صنایع تبدیلی

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه به طرح‌های در حال احداث اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۵ طرح در دست احداث داریم که پیشرفت فیزیکی آنها بین ۳۰ تا ۸۵ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری ۱۵ تا ۲۰ مورد از این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند.

وی به وضعیت کردستان در رتبه‌بندی ملی صنایع تبدیلی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استان کردستان در رتبه ۱۶ در حوزه صنایع تبدیلی کشور قرار دارد، اما باید گفت که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران کردستانی نیز در سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این وضعیت نشان‌دهنده پتانسیل بالای استان در جذب سرمایه‌گذاری است.

تلاش برای توسعه بیشتر صنایع تبدیلی

سلیمی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای توسعه صنایع تبدیلی در استان، به برخی چالش‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهمی که با آن مواجه هستیم، کمبود تسهیلات برای حمایت از سرمایه‌گذاران است و امیدواریم با حمایت‌های بیشتر از سوی مسئولان و تزریق تسهیلات، شاهد رشد و گسترش بیشتر این صنایع در استان باشیم.

وی همچنین به روند تولید سیب‌زمینی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: «چسالانه حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن سیب‌زمینی در کردستان تولید می‌شود که تنها یک واحد تولید فرآورده‌های سیب‌زمینی در استان فعال است و این واحد، که به نام کارخانه فرنج فرایز شناخته می‌شود، تنها قادر به جذب ۳ هزار تن سیب‌زمینی در سال است و این در حالی است که مازاد سیب‌زمینی زیادی در اختیار کشاورزان می‌ماند.

سلیمی همچنین از آغاز فعالیت اولین واحد تولید فرآورده‌های سیب‌زمینی در استان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: کارخانه فرنج فرایز با ظرفیت جذب ۳ هزار تن مواد خام در حال فعالیت است و این کارخانه علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم برای ۲۰ نفر، برای ۳۵ نفر به‌طور غیر مستقیم نیز اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: صادرات این کارخانه به کشورهای همسایه، به ویژه عراق، در حال انجام است و در گذشته صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز انجام می‌شد، اما با توجه به ظرفیت بالای تولید، نیاز به راه‌اندازی واحدهای بیشتری در این بخش احساس می‌شود.

آینده روشن در صنایع تبدیلی کردستان

امید سلیمی در پایان با اشاره به نقش حیاتی صنایع تبدیلی در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار، بیان کرد: صنایع تبدیلی نه‌تنها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان کردستان شناخته می‌شود، بلکه از اهمیت استراتژیک بالایی برای امنیت غذایی کشور برخوردار است. با حمایت‌های لازم، این بخش می‌تواند به یکی از پیشتازان اقتصادی استان تبدیل شود.

وی افزود: در راستای بهینه‌سازی تولید، ما قصد داریم به سمت تولید سیب‌زمینی‌های صنعتی با قابلیت فرآوری بالا حرکت کنیم، این امر به کاهش ضایعات، جلوگیری از خام فروشی و افزایش صادرات کمک خواهد کرد و همچنین با همکاری جهاد کشاورزی در ترویج کشت‌های مدرن و کم‌آب‌بر، می‌توانیم به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالاتر پیش برویم.

صنایع تبدیلی در کردستان با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی و انسانی استان، آینده روشنی را پیش رو دارد و هرچند که چالش‌هایی مانند کمبود تسهیلات و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها وجود دارد، اما حمایت‌های دولتی و بخش خصوصی می‌تواند این روند را تسریع کرده و به توسعه پایدار استان کمک کند.

کردستان با توجه به پتانسیل‌های کشاورزی و صنعتی خود، می‌تواند به یکی از قطب‌های برتر صنایع تبدیلی کشور تبدیل شود و در این مسیر، همزمان با افزایش تولید و فرآوری محصولات، فرصت‌ه ای شغلی بیشتری برای جوانان و کشاورزان فراهم آورد.