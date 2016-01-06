معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل در حاشیه بازدید از این واحد تولیدی به خبرنگار مهر گفت: توسعه کشاورزی استان نیازمند توجه به صنایع تکمیلی است و به دلیل کمبود این صنایع خام فروشی به آفت کشاورزی اردبیل تبدیلشده است.
اصغر پرتوی بابیان اینکه استان اردبیل در تولید سیبزمینی همواره رتبههای اول یا دوم کشور را به خود اختصاص میدهد، اضافه کرد: سالانه بهطور میانگین ۸۵۰ هزار تن سیبزمینی در اردبیل تولید میشود که امتیاز قابلتوجهی محسوب میشود.
وی افزود: اینکه سیبزمینی به قیمت نازل از استان خارج شود به زیان کشاورز و اقتصاد استان است و بر همین اساس توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی سیبزمینی به جد موردحمایت است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان صنایع فرانچ فرایز را حرارت و سپس انجماد سیبزمینی بهصورت نیمه پخت عنوان کرد و افزود: حدود ۵۰۰ گرم از این محصول میتواند ۴۰ هزار ریال به فروش برسد و ارزشافزوده قابلتوجهی به همراه دارد.
پرتوی با اذعان به اینکه اغلب صنایع تبدیلی و تکمیلی به سیبزمینی تولیدی در استان اردبیل رغبت دارند، اضافه کرد: سیبزمینی تولیدی این استان عاری از بیماری است و همین موضوع موجب بازارپسندی آن شده است.
وی نیاز سالانه کارخانه تولید سیبزمینی نیمه سرخشده منجمد را ۱۰۰ هزار تن عنوان کرد و متذکر شد: بهمنظور راهاندازی این کارخانه ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ هفت درصد در اختیار سرمایهگذار فرار دادهشده است.
وی آورده خود سرمایهگذار را ۳۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: قرار بود این کارخانه در سال جاری راهاندازی شود که به دلیل تأخیر در تجهیز سال آینده خط تولید آن فعال خواهد شد.
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