به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علیرضا احمدنیا، با تأکید بر اهمیت نقش داروخانهها در حفظ سلامت روان جامعه، افزود: داروسازان با رعایت ضوابط تجویز و عرضه دارو، نقش تعیینکنندهای در مصرف صحیح داروهای اعصاب و روان دارند. همکاری نزدیک داروخانهها با پزشکان و پایبندی به ضوابط توزیع دارو موجب ارتقای کیفیت خدمات دارویی و افزایش ایمنی بیماران میشود.
وی ادامه داد: داروخانهها در خط مقدم ارائه خدمات دارویی قرار دارند و نقش مؤثری در مصرف منطقی داروهای اعصاب و روان ایفا میکنند. بازرسیهای دورهای و سامانههای الکترونیکی کنترل دارو به داروسازان کمک میکند تا فرآیند عرضه داروها مطابق ضوابط انجام شود و خدمات دارویی ایمن و مسئولانهتری ارائه گردد.
رئیس اداره امور داروخانهها و شرکتهای پخش سازمان غذا و دارو در پایان گفت: مصرف داروهای آرامبخش باید طبق نظر پزشک و بر اساس نسخه انجام شود. درمانهای روانشناختی، مداخلات رفتاری و روشهای جامع سلامت روان در کنار دارو میتوانند به بهبود وضعیت روانی افراد کمک کنند.
