  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

نقش داروخانه‌ها در مصرف منطقی داروهای آرام بخش

نقش داروخانه‌ها در مصرف منطقی داروهای آرام بخش

رئیس اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: دسترسی به داروهای اعصاب و آرام‌بخش با رعایت نسخه پزشک و ضوابط قانونی، به مدیریت اضطراب و حمایت از سلامت روان مردم کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علیرضا احمدنیا، با تأکید بر اهمیت نقش داروخانه‌ها در حفظ سلامت روان جامعه، افزود: داروسازان با رعایت ضوابط تجویز و عرضه دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف صحیح داروهای اعصاب و روان دارند. همکاری نزدیک داروخانه‌ها با پزشکان و پایبندی به ضوابط توزیع دارو موجب ارتقای کیفیت خدمات دارویی و افزایش ایمنی بیماران می‌شود.

وی ادامه داد: داروخانه‌ها در خط مقدم ارائه خدمات دارویی قرار دارند و نقش مؤثری در مصرف منطقی داروهای اعصاب و روان ایفا می‌کنند. بازرسی‌های دوره‌ای و سامانه‌های الکترونیکی کنترل دارو به داروسازان کمک می‌کند تا فرآیند عرضه داروها مطابق ضوابط انجام شود و خدمات دارویی ایمن و مسئولانه‌تری ارائه گردد.

رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو در پایان گفت: مصرف داروهای آرام‌بخش باید طبق نظر پزشک و بر اساس نسخه انجام شود. درمان‌های روان‌شناختی، مداخلات رفتاری و روش‌های جامع سلامت روان در کنار دارو می‌توانند به بهبود وضعیت روانی افراد کمک کنند.

کد خبر 6622712
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها