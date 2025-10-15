کمری:صادرات در مرز مهران ۴۲ درصد افزایش یافت

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد قابلتوجه صادرات کالا از مرز بینالمللی مهران در ششماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۹۵ میلیون دلار از این مرز به کشور عراق صادر شده است.
وی با اشاره به نقش مهران بهعنوان مهمترین گذرگاه تجاری ایران و عراق اظهار داشت: روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون از طریق این مرز مبادرت به صادرات کالاهای ایرانی به عراق میکنند.
وی افزود: عمده اقلام صادراتی شامل محصولات پتروشیمی، کشاورزی، پلاستیکی، آهنآلات، کاشی و سرامیک است که از مناطق مختلف کشور از جمله یزد و خرمآباد بارگیری و پس از انجام تشریفات گمرکی، از طریق مهران به عراق ارسال میشود.
مدیرکل گمرک استان ایلام روند صادرات را رو به افزایش عنوان کرد و گفت: از تیرماه سال جاری بهواسطه بازارهای جدید و استقبال از کالاهای مرغوب ایرانی، صادرات از مرز مهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته و این رقم در شهریورماه به ۴۲ درصد رسیده است.
به گفته کمری، ترانزیت کالا نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که نشان از جایگاه راهبردی مرز مهران در اقتصاد غرب کشور و توسعه روابط تجاری ایران و عراق دارد.
مدیرکل گمرک استان ایلام در پایان تصریح کرد: با ادامه این روند، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری بیش از دو میلیون تُن کالا از مرز بینالمللی مهران به کشور عراق صادر شود که این امر موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه مرزی ایلام خواهد شد.
