کاکاخانی: ۷۵۰۰ مورد بازدید از واحدهای صنفی ایلام انجام شد

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی استان ایلام با هدف کنترل بازار و رصد قیمت کالاهای اساسی در سطح شهر اجرا شده است.

وی بیان کرد: در این گشت‌ها کارشناسان ضمن بررسی میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی، موارد متعدد تخلف قیمتی را ثبت کردند.

به گفته مهدی کاکاخانی برخی اقلام از جمله میوه، تخمه و بسته‌های قند در واحدهای مورد بازدید فاقد برچسب قیمت بودند که طبق قانون مشمول برخورد و تشکیل پرونده تخلف می‌شوند.

وی افزود: قیمت گوجه‌فرنگی در سطح عمده‌فروشی طبق بررسی میدانی حدود ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است و با احتساب سود قانونی ۳۰ درصد باید زیر ۴۰ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه شود اما در برخی واحدها تا ۴۸ هزار تومان فروخته می‌شد.

کاکاخانی در توضیح تفاوت قیمت مرغ در مراکز فروشگاهی و خرده‌فروشی نیز گفت: قیمت مرغ بستگی به محل تأمین دارد.

وی ادامه داد: برخی واحدها کالا را مستقیماً از کشتارگاه تهیه می‌کنند در حالی که دیگران از عاملان عمده‌فروش خرید دارند و همین موضوع باعث اختلاف جزئی در قیمت نهایی می‌شود.

معاون بازرسی صمت ایلام اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۱۱۰۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۳۴ میلیارد تومان و انجام ۶۴۰ گشت مشترک بوده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار موضوع را از طریق شماره تلفن‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع دهند تا سریعاً بررسی و با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.