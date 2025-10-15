دریافت 2 MB
کد خبر 6622851
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

۳ سارق مسلح سریالی تهران به دار مجازات آویخته شدند

علی صالحی دادستان تهران گفت:حکم ۳ سارق مسلح سریالی تهران صبح امروز اجرا شد و به دار مجازات آویخته شدند.

