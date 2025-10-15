دریافت 2 MB کد خبر 6622851 https://mehrnews.com/x39jpf ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸ کد خبر 6622851 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸ ۳ سارق مسلح سریالی تهران به دار مجازات آویخته شدند علی صالحی دادستان تهران گفت:حکم ۳ سارق مسلح سریالی تهران صبح امروز اجرا شد و به دار مجازات آویخته شدند. کپی شد مطالب مرتبط نانوایی که به یک سارق مسلح خطرناک تبدیل شد روایت کودک ۸ ساله از لحظهای که سارقان مسلح اسلحه را روی سرش گذاشتند صالحی: برخورد قوهقضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است رسانههای معاند طرفدار سارقان مسلح شدند برچسبها تهران علی صالحی اعدام سرقت مسلحانه دستگیری سارق سارقان مسلح
