امام جمعه سیراف: نمایندگی مستقل آموزش و پرورش تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق عاشوری صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با اشاره به محرومیتهای آموزشی سیراف، اظهار کرد: فقدان نمایندگی مستقل آموزش و پرورش، مشکلات عدیدهای برای نظام آموزشی این منطقه ایجاد کرده است.
وی افزود: تأخیر در اجرای برنامههای آموزشی، مشکلات مدیریتی، کمبود منابع و عدم دسترسی به موقع به منابع استانی از جمله چالشهای پیش روی سیراف است.
حجتالاسلام عاشوری ضمن تشکر از توجه فرماندار به بخش سیراف خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همکاری و هماهنگی و پیگیری فرماندار و دکتر احمدی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی سال آینده شاهد افتتاح نمایندگی آموزش و پرورش در سیراف باشیم.
حجتالاسلام عاشوری با بیان اینکه این یک گام بزرگ به سوی ارتقای آموزش در منطقه است ابراز امیدواری کرد که با همکاری همۀ دستگاهها، نمایندگی آموزش و پرورش سیراف به زودی به واقعیت بپیوندد. این تصمیم میتواند تحول شگرفی در نظام آموزشی منطقۀ سیراف ایجاد کرده و آیندهای درخشان برای دانشآموزان این منطقه ترسیم کند.
گفتنی است که با نگاه مثبت فرماندار شهرستان کنگان نمایندگی آموزش و پرورش در سیراف در این جلسه مصوب شد.
