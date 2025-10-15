به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ نخستین نکوداشت ملی گیاه پزشکان منابع طبیعی در محل این سازمان در حال برگزاری است.

علی خادم آستانه، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این مراسم بر نقش حیاتی دفتر حفاظت و حمایت در حوزه گیاه‌پزشکی تاکید کرد و گفت: حوزه فعالیت این معاونت در بحث گیاه‌پزشکی بسیار گسترده و پیچیده است. دفتر حفاظت و حمایت، محوریت بحث گیاه‌پزشکی را در سه زیست‌بوم اصلی جنگلی، مرتعی و بیابانی که در حوزه سازمان منابع طبیعی قرار گرفته‌اند، بر عهده دارد.

وی افزود: کار این دفتر، سخت و پیچیده است و عمدتاً باید با بخش‌های تخصصی دیگر سازمان همکاری نزدیک داشته باشد که خوشبختانه این همکاری‌ها شکل گرفته و حتی اعتبارات ویژه‌ای نیز از سوی دفاتر تخصصی جنگل و بیابان به این موضوع اختصاص یافته است.

خادم آستانه با اشاره به حساسیت‌های فزاینده نسبت به مسائل گیاه‌پزشکی در وضعیت تغییر اقلیم، تأکید کرد: باید بدانیم که اگر به واسطه وجود گرد و غبار، درختان بلوط ما ضعیف شوند، بلافاصله باعث هجوم آفات ثانویه خواهد شد که قاعدتاً تأثیرشان عمیق‌تر است.

وی خواستار مدیریت دقیق و همگام با طبیعت شد تا از آسیب‌های جدی و طغیان‌های خطرناکی که در گذشته شاهد بوده‌ایم، جلوگیری شود.

وی بر اهمیت رصد و پیش‌آگاهی‌های درست و دقیق در مبارزه با آفات تأکید کرد و بیان داشت: این موضوع در دستور کار گیاه‌پزشکان استانی قرار دارد. آنها همچنین با اشاره به اهمیت کنترل آلودگی از همان ابتدا، بر لزوم نظارت دقیق بر نهالستان‌ها و خزانه‌ها تأکید کرد تا نهال‌هایی تولید نشود که منشأ آلودگی باشند و به عرصه اصلی سرزمین آسیب بزنند.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی، آفات عمومی که به بخش کشاورزی و منابع طبیعی آسیب می‌زنند و آفات کلیدی تخصصی حوزه منابع طبیعی را مهم دانست و بر لزوم آگاه‌سازی و توجیه جنگل‌نشینان، بومیان محلی، مشارکت‌کنندگان در حفاظت و همیاران طبیعت تأکید کرد.

وی گفت: همه آنها باید دست به دست هم بدهند و در پیش‌آگاهی و آگاه‌سازی آفات و بیماری‌ها به ما کمک کنند تا خدای نکرده به مراحل طغیان نرسد.

خادم آستانه مرحله نهایی را کنترل بیماری‌ها و آفات دانست و تاکید کرد: در کنترل عمدتاً سعی می‌کنیم از مواد کم‌خطر استفاده شود، موادی که به محیط زیست و سایر گونه‌های مفید آسیبی نزند و کمترین خطر را برای طبیعت داشته باشد.

وی هدف اصلی را مهار کردن آفت و جلوگیری از طغیان و افزایش جمعیت عنوان کرد تا چرخه توالی حیاتی زیست‌بوم‌ها دچار مشکل نشود.

خادم در پایان، حل مشکلات مربوط به اعتبارات، تجهیزات و امکانات حوزه گیاه‌پزشکی و همچنین کمبود نیروی متخصص در استان‌ها را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد که با رفع این موارد، اهداف اصلی حوزه حفاظت بهتر محقق شود.