۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

گرد و غبار و هجوم آفات نباتی عرصه‌های جنگلی را تهدید می‌کند

یک مسئول دولتی گفت: باید بدانیم که اگر به واسطه وجود گرد و غبار، درختان بلوط ما ضعیف شوند، بلافاصله باعث هجوم آفات ثانویه خواهد شد که قاعدتاً تأثیرشان عمیق‌تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ نخستین نکوداشت ملی گیاه پزشکان منابع طبیعی در محل این سازمان در حال برگزاری است.

علی خادم آستانه، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این مراسم بر نقش حیاتی دفتر حفاظت و حمایت در حوزه گیاه‌پزشکی تاکید کرد و گفت: حوزه فعالیت این معاونت در بحث گیاه‌پزشکی بسیار گسترده و پیچیده است. دفتر حفاظت و حمایت، محوریت بحث گیاه‌پزشکی را در سه زیست‌بوم اصلی جنگلی، مرتعی و بیابانی که در حوزه سازمان منابع طبیعی قرار گرفته‌اند، بر عهده دارد.

وی افزود: کار این دفتر، سخت و پیچیده است و عمدتاً باید با بخش‌های تخصصی دیگر سازمان همکاری نزدیک داشته باشد که خوشبختانه این همکاری‌ها شکل گرفته و حتی اعتبارات ویژه‌ای نیز از سوی دفاتر تخصصی جنگل و بیابان به این موضوع اختصاص یافته است.

خادم آستانه با اشاره به حساسیت‌های فزاینده نسبت به مسائل گیاه‌پزشکی در وضعیت تغییر اقلیم، تأکید کرد: باید بدانیم که اگر به واسطه وجود گرد و غبار، درختان بلوط ما ضعیف شوند، بلافاصله باعث هجوم آفات ثانویه خواهد شد که قاعدتاً تأثیرشان عمیق‌تر است.

وی خواستار مدیریت دقیق و همگام با طبیعت شد تا از آسیب‌های جدی و طغیان‌های خطرناکی که در گذشته شاهد بوده‌ایم، جلوگیری شود.

وی بر اهمیت رصد و پیش‌آگاهی‌های درست و دقیق در مبارزه با آفات تأکید کرد و بیان داشت: این موضوع در دستور کار گیاه‌پزشکان استانی قرار دارد. آنها همچنین با اشاره به اهمیت کنترل آلودگی از همان ابتدا، بر لزوم نظارت دقیق بر نهالستان‌ها و خزانه‌ها تأکید کرد تا نهال‌هایی تولید نشود که منشأ آلودگی باشند و به عرصه اصلی سرزمین آسیب بزنند.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی، آفات عمومی که به بخش کشاورزی و منابع طبیعی آسیب می‌زنند و آفات کلیدی تخصصی حوزه منابع طبیعی را مهم دانست و بر لزوم آگاه‌سازی و توجیه جنگل‌نشینان، بومیان محلی، مشارکت‌کنندگان در حفاظت و همیاران طبیعت تأکید کرد.

وی گفت: همه آنها باید دست به دست هم بدهند و در پیش‌آگاهی و آگاه‌سازی آفات و بیماری‌ها به ما کمک کنند تا خدای نکرده به مراحل طغیان نرسد.

خادم آستانه مرحله نهایی را کنترل بیماری‌ها و آفات دانست و تاکید کرد: در کنترل عمدتاً سعی می‌کنیم از مواد کم‌خطر استفاده شود، موادی که به محیط زیست و سایر گونه‌های مفید آسیبی نزند و کمترین خطر را برای طبیعت داشته باشد.

وی هدف اصلی را مهار کردن آفت و جلوگیری از طغیان و افزایش جمعیت عنوان کرد تا چرخه توالی حیاتی زیست‌بوم‌ها دچار مشکل نشود.

خادم در پایان، حل مشکلات مربوط به اعتبارات، تجهیزات و امکانات حوزه گیاه‌پزشکی و همچنین کمبود نیروی متخصص در استان‌ها را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد که با رفع این موارد، اهداف اصلی حوزه حفاظت بهتر محقق شود.

فاطمه امیر احمدی

