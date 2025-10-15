آفت شب پره ۹۰ درصد گونه شمشاد در جنگل هیرکانی را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ نخستین نکوداشت ملی گیاه پزشکان منابع طبیعی با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در محل این سازمان در حال برگزاری است.

رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این مراسم، گفت: زندگی سالم به گیاه سالم برمی‌گردد که حاصل تلاش‌های گیاه پزشکان کشور است.

وی افزود: امنیت زیستی که باید به امنیت غذایی اضافه شود به معنی تولید و تأمین غذای کافی و سالم است.

وی با اشاره به قوانین تدوین شده در عرصه سلامت گیاهی و تولید غذای سالم، تصریح کرد: یکی از مترقی‌ترین مصوبات کشور، قانون حفظ نبات مصوب سال ۱۳۴۶ است. در ماده ۲۸ این قانون آمده، بلدیه و بهداشت عمومی مکلفند در میادین ورودی محصولات کشاورزی، از میوه و سبزیجات نمونه‌برداری کرده و مورد آزمایش قرار دهند تا مانده سموم نداشته باشند. در صورت باقی مانده سموم محموله باید معدوم شود.

وی ادامه داد: همچنین پیش‌بینی شده بود که کشاورزان محصولاتشان را بیمه کنند تا در صورت معدوم سازی محصولات، متضرر نشوند.

این مسئول دولتی عنوان کرد: در قانون تاکید شده غذای سالم باید عرضه شود و محصولات دارای نیترات و… نباید عوامل بیماری‌زا وارد بدن انسان نشود. این قانون در کشور تا کنون اجرا نشده در حالی که برای تأمین غذای سالم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور مربوط به منابع طبیعی است که معادل ۸۳ درصد عرصه‌های کشور است، یادآور شد: این عرصه‌ها در ۵ منطقه رویشی غالب دارای پوشش گیاهی بیشه زار، مرتع، جنگل است و وظیفه ما در سازمان منابع طبیعی حفاظت است.

افلاطونی اظهار کرد: حفاظت به معنای فقط حفاظت فیزیکی نیست اینکه کسی تعدی نکند و قاچاق چوب نداشته باشد. مهمترین حفاظت، مراقبت گیاه پزشکی است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به آسیب آفت شب گره در جنگل‌های هیرکانی، اضافه کرد: جنگل هیرکانی دارای ۵ گونه گیاه غالب است که یکی از آنها درختان شمشاد است. آفات شب پره ۹۰ درصد شمشادهای این جنگل را در استان‌های شمالی بالغ بر ۳۷ هزار هکتار را خشک و از بین برد.

وی با تاکید بر حفاظت از گیاهان حین کاشت و داشت، ادامه داد: امروز در مبارزه با آفات نباتی به مبارزه تلفیقی رسیدیم و نیز مدیریت در سیگل آفات از شیوه‌های جدید مبارزه ما است.

وی بیان کرد: در حفظ عرصه‌های منابع طبیعی باید به ابتدای زنجیره، بذر و حتی قبل از آن در واردات و صادرات قطعات گیاهی برگردیم و این موارد را ساده نگیریم.

افلاطونی با بیان اینکه مدیریت عرصه منابع طبیعی از اراضی کشاورزی مهم‌تر است، توضیح داد: زمین‌های کشاورزی دارای صاحب بوده که به هرترتیبی مدیریت شده و با شیوه‌های مختلف اجازه شیوع بیماری را نمی‌دهند. در حالی که ما در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با عرصه‌های عمومی و همگانی سروکار داریم. عرصه‌های تحت مدیریت این سازمان وسیع است از این رو، باید کانون یابی کرده و مبارزه را قبل از شیوع انجام دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به یک سری اقدامات بالادستی در این سازمان ادامه داد: یکی از وظایف ما در این خصوص همکاری‌های بین‌المللی است که در دستور کار است زیرا آفات مرز نمی‌شناسند. این همکاری در مدیریت مبارزه با آفات کمک‌کننده بوده و باید گسترش یابد. ضمن اینکه همکاری‌ها باید درون سازمانی و برون سازمانی هم گسترش پیدا کند.

افلاطونی به بازنگری آموزش گیاه پزشکان پرداخت و گفت: مسئولیت دیگر ما استمرار آموزش‌ها و بازنگری در آنها است. به عنوان مثال، بیماری سن گندم از کوه شروع می‌شود و سپس به مزارع می‌رسد.

این مسئول دولتی به وظایف دیگر در گیاه پزشکان برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری نوین و هوشمند برای پیگیری و مبارزه و در نهایت مدیریت آفات از دیگر وظایف ما در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان اظهار کرد: ما آمادگی داریم از فناوری‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در این عرصه به ما کمک کند، حمایت کنیم.