  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

احتمال حمله ملخ صحرایی به مزارع استان‌های جنوبی

مدیر مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش در شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی این سازمان گفت: با توجه به بارش‌های مناسب طی فصل تابستان در هند و پاکستان و امارات شمالی هندوستان، بستر برای جمعیت ملخ‌های صحرایی فراهم است.

به گفته وی، در مناطق شرق آفریقا و جنوب شبه جزیره عربستان وضعیت بارش‌ها تا پایان فصل زمستان در حد نرمال پیش‌بینی شده است که هنوز وضعیت مشخص نیست، اما تحقق بارش‌های نرمال و بیش از نرمال، می‌تواند به انتقال جمعیت آفات به شمال شبه جزیره عربستان و استان‌های جنوبی کشور بینجامد.

معین ادامه داد: آمادگی‌های لازم برای احتمال حمله ملخ وجود دارد و تا اسفند ماه اگر شرایط به نفع ملخ حرکت کند، امکان مدیریت آن با همکاری تمامی دستگاه‌های ملی و استانی وجود دارد.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به سموم و سمپاشی‌های موجود در استان‌ها و نیروی آموزش دیده امکان سمپاشی روزانه ۱۵ تا ۱۶ هزار هکتار مبارزه در استان‌های جنوبی انجام دهیم که رقم بسیار بزرگی است، بنابراین آمادگی کامل در استان‌های جنوبی وجود دارد و از طرفی ستاد بحران و سایر دستگاه‌ها در صورت لزوم حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند.

