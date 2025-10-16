  1. دانش و فناوری
دی‌بلاک ۲۰۲۵ در تاریخ ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود

رویداد «دی‌بلاک ۲۰۲۵»، همایش تخصصی بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال و نخستین رویداد جامع و بین‌المللی در این حوزه در ایران، پس از یک وقفه کوتاه، در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پس از یک وقفه کوتاه، «دی‌بلاک ۲۰۲۵» دوباره برگزار می‌شود تا محلی برای تبادل دانش، معرفی ایده‌های نو و هم‌افزایی میان فعالان حوزه بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال باشد. این رویداد نخستین همایش جامع و بین‌المللی در این حوزه در ایران به‌شمار می‌رود و فرصتی کم‌نظیر برای حضور در سطح جهانی فراهم می‌کند.

این رویداد ر روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ با هدف ایجاد فضایی برای گفتگوهای تخصصی، معرفی نوآوری‌ها و راهکارهای فناورانه و تقویت شبکه‌های همکاری در اکوسیستم دیجیتال برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان می‌توانند از فرصت‌های آموزشی، پنل‌های تخصصی و ارائه تجربیات کاربردی بهره‌مند شوند.

برگزاری مجدد این رویداد، نشان‌دهنده استمرار حرکت صنعت بلاک‌چین و توجه به توسعه پایدار اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در کشور است.

