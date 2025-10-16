به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، پس از یک وقفه کوتاه، «دیبلاک ۲۰۲۵» دوباره برگزار میشود تا محلی برای تبادل دانش، معرفی ایدههای نو و همافزایی میان فعالان حوزه بلاکچین و داراییهای دیجیتال باشد. این رویداد نخستین همایش جامع و بینالمللی در این حوزه در ایران بهشمار میرود و فرصتی کمنظیر برای حضور در سطح جهانی فراهم میکند.
این رویداد ر روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ با هدف ایجاد فضایی برای گفتگوهای تخصصی، معرفی نوآوریها و راهکارهای فناورانه و تقویت شبکههای همکاری در اکوسیستم دیجیتال برگزار میشود. شرکتکنندگان میتوانند از فرصتهای آموزشی، پنلهای تخصصی و ارائه تجربیات کاربردی بهرهمند شوند.
برگزاری مجدد این رویداد، نشاندهنده استمرار حرکت صنعت بلاکچین و توجه به توسعه پایدار اکوسیستم داراییهای دیجیتال در کشور است.
