به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، رویداد «دیبلاک ۲۰۲۵»، همایش تخصصی بلاکچین و داراییهای دیجیتال و نخستین رویداد جامع و بینالمللی در این حوزه در ایران، پس از یک وقفه کوتاه، در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ بازمیگردد و میزبان فعالان حوزه فناوری و سرمایهگذاری دیجیتال خواهد بود.
پس از یک وقفه کوتاه، «دیبلاک ۲۰۲۵» دوباره برگزار میشود تا محلی برای تبادل دانش، معرفی ایدههای نو و همافزایی میان فعالان حوزه بلاکچین و داراییهای دیجیتال باشد. این رویداد نخستین همایش جامع و بینالمللی در این حوزه در ایران بهشمار میرود و فرصتی کمنظیر برای حضور در سطح جهانی فراهم میکند.
این رویداد در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ با هدف ایجاد فضایی برای گفتگوهای تخصصی، معرفی نوآوریها و راهکارهای فناورانه و تقویت شبکههای همکاری در اکوسیستم دیجیتال برگزار میشود. شرکتکنندگان میتوانند از فرصتهای آموزشی، پنلهای تخصصی و ارائه تجربیات کاربردی بهرهمند شوند.
برگزاری مجدد این رویداد، نشاندهنده استمرار حرکت صنعت بلاکچین و توجه به توسعه پایدار اکوسیستم داراییهای دیجیتال در کشور است.
