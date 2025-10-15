توجه به زنان قرآن آموز؛ از تقدیر محافل قرآنی تا تشکیل شورای مشورتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در دیدار با اعظم جوشایی مشاور وزیر در امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد تدوین طرح‌نامه‌ای برای تشکیل کارگروه و شورای مشورتی، ویژه تجلیل از بانوان همکار در روز زن را داد و گفت: این شورا با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف وزارتخانه و مرکز عالی قرآن، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام خواهد داد.

ارباب سلیمانی همچنین به مدیران قرآنی این مرکز تاکید کرد: در سفرهای استانی، با حضور در محافل قرآنی ویژه بانوان از تلاش‌های آنان در تربیت فرزندان حافظ قرآن و مدیریت مؤسسات قرآنی در سراسر کشور تقدیر کنند.

وی در این دیدار بر لزوم توجه جدی‌تر به نقش زنان در حوزه‌های مختلف به ویژه قرآن و عترت تأکید کرد و گفت: شایسته است در محیط کار به جایگاه زن و وظایفی که بر عهده دارند توجه لازم به عمل آید تا بتوانند با آرامش خاطر در منزل و محل کار به وظایف خطیر خود بپردازند.