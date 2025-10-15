مشاهده آثار شکنجه و رد زنجیر تانک روی پیکرهای شهدای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روز گذشته پیکرهای ۴۵ اسیر فلسطینی در برابر اجساد تعدادی از اسرای صهیونیست مبادله شد؛ این در حالی است که منابع آگاه اعلام کردهاند بر روی پیکرهای این شهدای فلسطینی آثار شکنجه به چشم میخورد.
منابع مذکور اضافه کردند که بررسی آثار برجای مانده نشان میدهد که برخی از این اسرا به صورت میدانی اعدام شدهاند.
آنها اضافه کردند که رد زنجیر تانکها روی پیکرهای این شهدا دیده میشود و احتمالاً برخی از آنها زیر خودروهای نظامیان صهیونیست انداخته شده و به شهادت رسیدهاند.
